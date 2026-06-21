La Noche Más Corta de Los 40 reúne a un millar de personas en Alcañiz

La Noche Más Corta de Los 40 reunió en la madrugada del domingo a cerca de un millar de personas en la Plaza de Toros de Alcañiz para dar la bienvenida al verano con música, baile y ambiente festivo hasta el amanecer. La cita, organizada por el Grupo de Comunicación La COMARCA en colaboración con el Ayuntamiento de Alcañiz, volvió a demostrar su capacidad de convocatoria y su arraigo entre el público bajoaragonés.

Jóvenes, adultos e incluso familias enteras compartieron una velada marcada por la diversión, el reencuentro y los éxitos musicales del momento. Desde la medianoche, el recinto registró un constante ir y venir de asistentes que no quisieron perderse una propuesta que combina DJs nacionales, talento local, espectáculo en directo y un marcado carácter solidario.

Una noche para bailar hasta el amanecer

La apertura de la velada corrió a cargo de David Álvarez, una de las voces más conocidas de Los 40, que fue el encargado de romper el hielo y calentar el ambiente desde los primeros minutos. El locutor y DJ reconoció sentirse ya como en casa cada vez que regresa a Alcañiz. «Me tratan fantástico y el público me encanta. Me gusta empezar el verano aquí», aseguró antes de destacar la energía de los asistentes.

Su sesión fue creciendo progresivamente y acompañó la llegada de los primeros espectadores hasta convertir la pista en un auténtico hervidero de personas cantando y bailando. El propio Álvarez explicó que uno de sus objetivos era permitir que la gente fuera entrando en ambiente poco a poco antes de elevar la intensidad de la madrugada. La respuesta del público no tardó en llegar. Los éxitos más conocidos de la emisora fueron encadenándose mientras las manos se levantaban al ritmo de la música y la Plaza de Toros comenzaba a transformarse en una gran pista de baile al aire libre.

La Noche Más Corta de Los 40 en la Plaza de Toros de Alcañiz / A.F.

Tras él llegó el turno de Óscar Martínez, otro de los rostros habituales de Los 40, que volvió a reencontrarse con el público alcañizano. Con raíces familiares vinculadas a la provincia de Teruel, el DJ destacó el cariño especial que siente por esta tierra y la importancia de volver a participar en una cita que ya forma parte del inicio del verano para muchos asistentes. Durante su actuación mezcló algunos de los grandes éxitos actuales con guiños a canciones que marcaron una época, lo que hizo que distintas generaciones compartieran la pista y cantaran juntas temas de diferentes décadas.

La recta final tuvo un marcado sello bajoaragonés. Los alcañizanos Jordi Sanz e Ian Ferrando asumieron el cierre de la fiesta con una actuación conjunta en la que la música electrónica se fusionó con el saxofón en directo.

Ferrando, que confesó haber acudido durante años como espectador a esta misma fiesta, vivió esta edición desde una perspectiva muy diferente. «La Plaza de Toros está a reventar. Es un ambientazo y estoy súper contento de poder actuar en mi pueblo», señaló. Su saxofón se convirtió en uno de los elementos más llamativos de la madrugada. El sonido en directo aportó un valor añadido a la sesión y provocó algunos de los momentos más aplaudidos por el público.

Jordi Sanz, por su parte, asumió el reto de cerrar la noche elevando progresivamente el ritmo. «Pinchar en Alcañiz siempre está bien», resumió el DJ local, que compartió escenario con Ferrando durante las últimas horas de la fiesta.

La Noche Más Corta de Los 40 en la Plaza de Toros de Alcañiz / A.F.

Una fiesta consolidada y con carácter solidario

La organizadora del evento, Raquel García, de Grupo La COMARCA, destacó antes del inicio de la cita la apuesta por combinar la experiencia de los DJs nacionales de Los 40 con la presencia de artistas locales. «Tenemos la gran suerte de contar con DJs nacionales de la casa, pero también queremos dar protagonismo al talento del territorio», explicó.

La responsable se mostró satisfecha por la respuesta del público y recordó además el componente solidario de la iniciativa. Los beneficios obtenidos con la venta de entradas se destinarán a Amasol, asociación que trabaja con familias monoparentales, monomarentales y reconstituidas.

Con cerca de un millar de asistentes disfrutando de la música hasta las primeras luces del día, La Noche Más Corta volvió a confirmar que sigue siendo una de las grandes citas festivas del verano en el Bajo Aragón. A juzgar por el ambiente vivido en la Plaza de Toros de Alcañiz, todo apunta a que la cuenta atrás para la próxima edición ya ha comenzado.