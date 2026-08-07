La grúa abandona la plaza de España de Alcañiz pero continúan los trabajos para despejarla antes de Moto GP

La grúa ha abandonado la plaza de España de Alcañiz. Ha sido un momento muy esperado por todos los vecinos, ya que la grúa ha coronado el emblemático enclave durante 20 meses, dos más de lo previsto. «Parece que hoy es el día» o «Por fin» era la respuesta de los ciudadanos que se han acercado al lugar.

Para ver la plaza despejada por completo aún queda un tiempo. Es cierto que para la fiesta de MotoGP los restos de la obra se situarán en las escaleras de la fachada del ayuntamiento, dejando despejado el 80 % de la zona. La Fiesta de MotoGP abrirá la veda para los grandes eventos en este enclave alcañizano con restricciones de espacio debidas al vallado que se mantendrá en la zona de las escaleras del ayuntamiento.

Mientras las obras continúan avanzando, el alcalde, Miguel Ángel Estevan, se ha mostrado satisfecho por «el trabajo bien hecho que se ha hecho durante estos 20 meses». «Una vez retirada la grúa, vamos a poder celebrar, si el tiempo no lo impide, la fiesta de MotoGP en la plaza y la presentación de las reinas en nuestra querida plaza de España», ha señalado el primer edil.

Sin embargo, las obras continuarán dentro del edificio para completar los trabajos de remodelación de las oficinas municipales, que se prevé que estén listas en el primer trimestre del año que viene. La musealización del futuro Centro de Arte también está en proceso de finalización y se prevé que esté finalizada a finales de este año.

Algunos eventos con restricciones

Estevan ha explicado que la plaza estará disponible para la celebración de MotoGP, aunque condicionada por el avance de las obras. La zona continúa en trabajos, por lo que no se dispondrá del mismo espacio físico que en años anteriores.

El alcalde ha recordado, además, que se han invertido más de tres millones de euros en la conservación del patrimonio y ha advertido de que esta actuación obligará a establecer ciertas limitaciones en algunos eventos. Entre ellas ha citado actividades como los toros de fuego con borrachos, que podrían perjudicar el Bien de Interés Cultural.

Aunque todavía no se conocen con exactitud cuáles serán las restricciones, Estevan ha insistido en la necesidad de proteger la plaza de España y evitar cualquier actividad que pueda afectar a los elementos técnicos de la actuación realizada. Pese a estas limitaciones, ha asegurado que los alcañizanos podrán volver a disfrutar de este espacio.

Eventos que han tenido que modificar su escenario

Desde el inicio de las obras en enero de 2025, numerosos eventos se han visto afectados y obligados a cambiar su ubicación habitual. Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la Semana Santa de la ciudad, que ha tenido que alterar sus recorridos procesionales durante dos años consecutivos.

Asimismo, el acto del Vencimiento del Dragón se trasladó de manera temporal a la plaza de toros, espacio que se convertirá en su sede definitiva tras la gran acogida por parte del público. El festival Aragón Sonoro es otra de las grandes citas que ha tenido que reubicar su escenario principal, trasladándolo al cuartelillo. Este año, el evento tampoco pudo celebrarse en la plaza de España.

Por su parte, la fiesta durante el Gran Premio de MotoGP también sufrió variaciones el año pasado, ya que las obras impedían la instalación de la habitual discomóvil. Pero este año, la Casa Consistorial volverá a ser el escenario principal del evento.

Los actos institucionales también se vieron condicionados por los trabajos urbanísticos. El pregón y la presentación de las Damas se llevaron a cabo en la plaza de toros, mientras que el inicio de las fiestas —el chupinazo— tuvo lugar a los pies de la Excolegiata. Finalmente, las celebraciones de invierno también sufrieron cambios: el encendido de las luces de Navidad se realizó frente a la Excolegiata, mientras que el mercadillo se instaló en la plaza de la Constitución.