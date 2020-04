Lambán critica que se saque «bajo palio» a determinados alcaldes y defiende las residencias «que hicieron bien las cosas»

La polémica sobre la gestión de la crisis del coronavirus y la adquisisión de PCRs y test rápidos por parte de ayuntamientos ha llegado este miércoles a sede parlamentaria. Duras palabras del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, durante su comparecencia en la primera sesión plenaria celebrada en las Cortes de Aragón desde la declaración del estado de alarma. El popular Luis María Beamonte ha reprochado los «ataques» del ejecutivo de Lambán a los responsables de las residencias de mayores de Aragón y alcaldes que estaban llevando a cabo test por su cuenta y ha acusado al ejecutivo de falta de sensibilidad hacia municipios que han actuado por su cuenta, en refencia a municipios de cuencas mineras encabezados por Utrillas (Ciudadanos), y otros como Castelserás (PP) o Valderrobres (PP).

El líder del ejecutivo autonómico, sin referirse expresamente a ningún centro, sí que se ha referido a las residencias de Cedrillas (PSOE) y Ejea de los Caballeros (PSOE) -esta última localidad natal del presidente y la primera, localidad del portavoz del PSOE en las Cortes, Vicente Guillén- para reprochar que si los populares «sacan bajo palio» a los responsables de los centros de mayores afectados por la epidemia de coronavirus, lo que «deberían de hacer» es tener esa consideración hacia los centros en los que no hay casos. «Yo les diría que a las residencias que están calificando como ejemplares y a cuyos responsables de determinados municipios se les está sacando bajo palio, me parece a mí que quizás en ese ranquing deberían salir bajo palio aquellos alcaldes con residencias donde no murió nadie porque hicieron las cosas bien, como es el caso de Cedrillas o Ejea de los Caballeros», manifestó el presidente Lambán.

Escucha las declaraciones de Lambán (PSOE) en las Cortes de Aragón:

Todo ello después de que Beamonte reprochase a Lambán el trato del ejecutivo autonómico hacia los centros afectados y que decidieron comprar test por su cuenta. «Nos duele ver cómo consejeros de su gobierno están atacando a responsables de residencias y municipios por el mero hecho de estar relatando una realidad. Y lo que ocurría es que no llegaba material y no se estaban haciendo test», manifestó el líder del PP, Luis María Beamonte. El rifirrafe ha tenido lugar durante la misma jornada en la que se ha dado a conocer que Aragón prohibirá a las empresas y ayuntamientos que lleven a cabo pruebas de coronavirus por su cuenta. En la misma comparecencia en sede parlamentaria, Lambán pidió disculpas por los «errores» que hayan podido cometerse y anunció que se procederá a elaborar un plan de recuperación.

Escucha la intervención de Beamonte (PP) en las Cortes de Aragón:

Mientras tanto en Valderrobres suman el cuarto día consecutivo sin que se hayan producido más fallecimientos entre los ancianos residentes y que, de igual modo, ningún residente ni ningún trabajador hayan presentado nuevos síntomas. Hasta el momento hay que lamentar 7 fallecidos. Algo que, pese a la enorme tensión que se sigue viviendo en el centro valderrobrense, es sin duda un ligero síntoma de alivio.

Nada más conocer los resultados, el día 7 de abril, de las PCR que llevó a cabo el consistorio hace 10 días, se procedió a aislar a los pacientes que dieron positivo por COVID-19 de los que no. De igual modo se puso en cuarentena a los 20 trabajadores, entre sanitarios, gerocultores y personal municipal, que dieron positivo. Lo cierto es que en la Residencia de Valderrobres prohibieron las visitas a familiares y personal externo del centro días antes de la declaración del estado de alarma. Tal y como explicaron desde el centro, ya a principios de marzo se tomaron medidas excepcionales para evitar la entrada del virus.