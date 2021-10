Lamiel: «No hemos impuesto nada, el sentir de los calandinos era que hubiera actos»

El sábado celebraron su prueba de fuego con la presentación de las reinas. ¿Qué balance realiza?

Es de agradecer que las reinas hayan querido serlo este año que sigue siendo tan atípico. ¿Cómo fue?

¿Cómo se prepara una concejalía de Festejos para una situación así?

Ha habido y hay muchos cambios. Cuando comenzó la pandemia, y ese verano ya viendo las incidencias que había y que teníamos la campaña del melocotón en estas fechas que es una de las fuentes de ingresos principales en el pueblo, tomamos la decisión de no organizar eventos. Fuimos bastante restrictivos porque el verano pasado todavía no había vacuna pero este año sí y la situación es muy diferente. Este agosto hicimos actos por San Roque especialmente para niños, el concierto de La Troba y música con jóvenes de la zona. Se repartieron las actividades y tuvimos también el festival de cine, un espectáculo de hipnosis, teatro, la Feria de San Miguel en septiembre, festival de jota, el World Padel Tour… Desde junio, cuando ya la tasa de vacunación era alta, hemos ido haciendo actividades y hemos visto que ha ido todo bien. La gente ha cumplido con las medidas y no ha habido casos. En base a esto y manteniendo reuniones con las reinas y asociaciones, decidimos llevar a cabo actos también para el Pilar. En un año normal son meses de antelación, pero ahora no. En cuanto al programa, ya en previsión de que iban a extender la prohibición de fiestas a octubre, empezamos a trabajar en un programa acorde a ello sin verbenas, procesiones, ni nada popular. Con todo, hemos tenido que realizar cambios de forma constante y hasta última hora nos tocará hacer porque estamos pendientes de que nos concedan más aforo en determinadas actividades o no. Lo fácil hubiera sido no plantear ningún acto pero teníamos ilusión nosotros, las reinas, la gente pedía que se hicieran actividades infantiles, musicales… Había ganas de disfrutar un poco después de todo lo vivido y hemos preparado un programa acorde a la situación.