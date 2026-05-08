Las escuelas infantiles reclaman bajar los ratios y más reconocimiento: «Las peores condiciones están en el medio rural»

Las educadoras infantiles del Bajo Aragón participaron este jueves en la manifestación celebrada en Zaragoza para reclamar una mejora de las condiciones laborales y educativas del ciclo de 0 a 3 años. La protesta, convocada por sindicatos y profesionales del sector, denunció unas ratios “inasumibles” y la falta de reconocimiento de una etapa que consideran clave en el desarrollo infantil.

Desde la Escuela Infantil Santo Ángel Custodio de Alcañiz, su directora, Gema Lázaro, defendió que el trabajo en las aulas va mucho más allá del cuidado básico. “No somos una guardería donde se deja a los niños mientras las familias trabajan. Estamos acompañando el desarrollo emocional, cognitivo y social de personas que están empezando a descubrir el mundo”, explicó.

Las reivindicaciones del sector pasan por reducir el número de alumnos por aula, implantar la llamada “pareja educativa” —dos profesionales simultáneamente en cada clase— y mejorar la estabilidad laboral de las trabajadoras. Según denunciaron durante la movilización, Aragón mantiene actualmente ratios superiores a las recomendadas por la Unión Europea, especialmente en el tramo de 0 a 1 años. “Hay momentos en los que un niño necesita brazos, otro calma y otro simplemente sentirse acompañado. Con las ratios actuales es imposible ofrecer la atención individualizada que requieren”, añadió Lázaro.

La protesta también puso el foco en las dificultades añadidas que afrontan los centros rurales y de pequeñas ciudades. Las educadoras alertaron de que la falta de recursos y la temporalidad repercuten directamente en la calidad educativa y en la conciliación de muchas familias del territorio.

Desde los sindicatos convocantes insistieron en que el primer ciclo de Infantil sigue siendo “el gran olvidado” del sistema educativo pese a su importancia en la detección temprana de necesidades especiales, el desarrollo del lenguaje o la adquisición de hábitos sociales.

Las profesionales defendieron además que invertir en esta etapa supone una apuesta de futuro para el conjunto de la sociedad. “Los primeros años son decisivos. Aquí se construye la seguridad emocional y la base de muchos aprendizajes posteriores”, señalaron durante la movilización.

La concentración reunió a cientos de trabajadoras llegadas de distintos puntos de Aragón frente a la sede del Gobierno autonómico en Zaragoza. El sector espera ahora abrir una negociación con la Administración para abordar unas reivindicaciones que consideran “urgentes” tras años de sobrecarga y falta de reconocimiento. Según los datos ofrecidos por el Gobierno de Aragón, en cuanto al personal de centros públicos de 0 a 3 años —maestros, técnicos de educación infantil funcionarios y PAS— el seguimiento de la huelga fue del 50%. Por provincias: 48% en Huesca, 91% en Teruel y 47% en Zaragoza. En cuanto a los técnicos de educación infantil en contrata, el seguimiento fue del 0%.