Leo Millares tatúa los sueños de diez jóvenes andorranos

Cantantes como Alejandro Sanz y Dani Martín y futbolistas mundialmente reconocidos como Fernando Torres y Sergio Ramos han pasado por las manos del tatuador Leo Millares. Tan larga es la lista de clientes famosos que frecuentan su estudio de la capital que ya le apodan ‘el tatuador de las estrellas’. Un privilegio que Leo compartirá en breve con un alumno o alumna del instituto de Andorra, a quién le ofrecerá la oportunidad de trabajar con él.

De padre español y madre italiana, Leo Millares nació en Argentina. Su acento no ha pasado desapercibido desde que llegó el pasado jueves a la Villa Minera para impartir un seminario intensivo de iniciación en el tatuaje a diez alumnos del IES Pablo Serrano. Clases de seis a ocho de la tarde (que terminan alargándose mínimo una hora más) durante cuatro días en el CEA Ítaca-José Luis Iranzo. Y diez equipaciones con el material necesario para que los estudiantes den sus primeros pasos en el mundo de la tinta. ¿El fin? «Que tengan una salida laboral instantánea», explica Leo.

Leo ha regalado a los estudiantes el equipo necesario para que den sus primeros pasos en el mundo del tatuaje./ Ayto. de Andorra

Tienen casi la mayoría de edad, su situación por el centro educativo ha sido conflictiva, algunos están en riesgo de abandonar sus estudios y otros, ya lo han hecho. «Los llamamos por teléfono y les ofrecimos hacer este curso a cambio de que volviesen al instituto. Es una forma de reengancharlos«, explica la directora del IES Pablo Serrano, Milagros Mateo Catalán. A todos les gustan los tatuajes y todos tienen aptitudes para el dibujo. Sin embargo, será la persona que destaque por su interés en aprender la quien tatúe a las estrellas.

Leo Millarés con el cantante Alejandro Sanz./ Instagram

El futbolista Fernando Torres tenía 17 años cuando conoció al tatuador./ Instagram

Para Leo brindar estas oportunidades no es algo nuevo. Colabora habitualmente con distintas causas y es padrino de varias fundaciones: «A mí lo que me gusta es aprovechar lo que he ganado, que la imagen de un futbolista o cantante sirva para ayudar a la gente».

Amigo de Antonio Amador

Ahora bien, ¿qué le ha llevado a Leo a recorrer los casi 350 kilómetros que separan la capital de España de la Villa Minera? Que el alcalde de la localidad, Antonio Amador, haga las cosas «con corazón y sentimiento». Se conocieron a través de un amigo en común y una reunión que iba a ser de dos horas terminó siendo de ocho. Encontró en él a una persona «muy terrenal y muy arraigada a su gente«. Conectaron y Amador le dió la libertad de venir e involucrarse en todos los proyectos que le llenasen. Ha enseñado a los trabajadores del centro ADIPA de Atadi a decorar azulejos, ha sorteado un tatuaje por valor de 1.000 euros para recaudar fondos para la Asociación Ornitológica y, próximamente, reconstruirá la areola y el pezón a una vecina operada de cáncer de mamá.

Los trabajadores de ADIPA utilizarán las técnicas que han aprendido para decorar y vender sus propios azulejos./ María Celiméndiz

«Espero que todos los ciudadanos recuerden mi paso por Andorra con un buen sabor de boca. Me llevo un cariño y un afecto con la gente que es inhumano», se despide Leo.