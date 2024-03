En libertad provisional los 4 investigados por robar cobre en varios municipios del Matarraña

Libertad provisional para los 4 detenidos durante la madrugada del miércoles tras ser capturados in fraganti por la Guardia Civil mientras robaban cable de cobre en varios municipios del Matarraña. Los cuatro varones prestaron ayer declaración en el Juzgado número 2 de Alcañiz, que instruye el caso. Los investigados llegaron a dependencias judiciales tras haber sido detenidos y trasladados a los calabozos. Tras haber prestado declaración, serán acusados por un delito de robo con fuerza. No obstante, la investigación continúa abierta por lo que no se descarta que puedan producirse más novedades. Los investigados podrían formar parte de un grupo organizado, ya que, al parecer, cada uno de los actuantes cumplía una función especializada a la hora de cortar, seccionar y extraer el cobre de las líneas de telefonía ya abandonadas.

Todo ello, cabe recordar, después de que los agentes del puesto de la Guardia Civil de Monroyo procediesen al arresto de estos individuos, de nacionalidad rumana, durante la madrugada del martes al miércoles, en torno a las 3.00 y en el mismo término municipal, uno de los que se ha visto afectado por los robos junto a Ráfales, La Cerollera, Torre de Arcas y Lledó. Los investigados no tienen conexión con el territorio y habrían actuado en otras zonas de Aragón, principalmente en Huesca.

NOTICIA RELACIONADA

Las detenciones se produjeron después de que los agentes llevasen varios días tras la pista de estos sujetos. Uno de los vehículos implicados en los hechos sufrió un accidente días atrás, por lo que la Guardia Civil comenzó a estrechar la investigación. Al parecer, la misma noche del martes se dio la voz de alarma en una finca de la vecina localidad de Peñarroya de Tastavins. En consecuencia, los presuntos autores de estos robos de cable huyeron a una finca de Monroyo, donde fueron pillados in fraganti. En total, fueron hasta cinco los agentes que apresaron a estos supuestos ladrones mientras procedían a cortar cable. La patrulla de Monroyo estuvo apoyada por dos efectivos del puesto de Valdealgorfa.

Durante la operación se incautó material para cortar cable y metal y una escalera, además de dos automóviles. Al parecer, cada integrante de este supuesto grupo organizado estaría especializado en una labor diferente. Unos se ocuparían del corte de los cables, mientras que otros se encargarían de la separación de los diferentes componentes del cable para poder extraer el cobre. Por el momento, se desconoce si podría haber más personas implicadas. Tampoco ha trascendido si los arrestados tienen alguna conexión con el territorio.

NOTICIA RELACIONADA

Asimismo, desde municipios como Monroyo, además de felicitar y subrayar la «ingente y abnegada» labor llevada a cabo por los agentes del puesto de la Guardia Civil situado en la localidad, y también en la vecina Valdealgorfa, demandan más recursos para el medio rural y concretamente para el cuartel de Monroyo, que incluso fue objeto de debate tras plantearse su hipotético cierre. «Es un puesto crucial para la seguridad ciudadana en toda esta zona. Sin el conocimiento del medio de estos agentes hubiese sido imposible detener a estos ladrones. No solo defendemos que este cuartel es aquí imprescindible, si no que pedimos más agentes y más medios porque los actuales son insuficientes», explica Miguel Gascón, alcalde de Monroyo.