Los líderes comarcales con los que cuenta el Partido Aragonés en la provincia de Teruel -dos presidentes comarcales y tres vicepresidentes- piden la restitución inmediata de Alberto Izquierdo como vicepresidente de la Diputación de Teruel. Izquierdo fue cesado por parte del presidente de la DPT, el socialista Manuel Rando, a petición del presidente del Partido Aragonés y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga por recurrir contra la anulación judicial del congreso del partido por irregularidades. Pese al fulminante cese de Izquierdo que tuvo lugar el miércoles, los alcaldes, concejales y cargos comarcales del Partido Aragonés en el territorio no solo creen que debe de restituirse al aragonesista en su cargo si no que confían en que así se hará. En la provincia de Teruel son 4 las comarcas que se rigen bajo el pacto PAR-PSOE: Bajo Aragón, Matarraña, Andorra-Sierra de Arcos y Gúdar-Javalambre. Por su parte, en el Maestrazgo gobierna el PAR-PP.

Es el caso de Carmen Agud, vicepresidenta de la comarca del Matarraña, alcadesa de Fuentepalda y una de las 18 personas que integran la ejecutiva del PAR. Agud ha manifestado durante la mañana del jueves que pese a la tensión interna existente en el partido, «debe» de restituirse de inmediato a Izquierdo en su puesto. «Ninguno de los alcaldes y concejales de la provincia de Teruel estamos de acuerdo con el cese de Izquierdo. Para nosotros no ha sido solo un diputado. Él ha sido nuestro apoyo en momentos muy difíciles con su temple y su trabajo con una total disposición», ha manifestado Agud. La vicepresidenta comarcal ha afirmado que no contempla otro escenario que no sea «enmendar» el error cometido. «Creo de verdad que vamos a salir de esta situación y solo se hará una vez se restituya a Izquierdo como vicepresidente», ha añadido. No obstante ha subrayado que de no producirse el único escenario, a su juicio, viable, habrá que replantear los pactos en las comarcas.

«Tenemos un pacto en la Diputación con el PSOE a través del cual es Alberto Izquierdo el vicepresidente. Si esto no se cumple y se soluciona, la situación cambia también en los pactos que existen en 4 comarcas de la provincia de Teruel y será el Partido Socialista el que tenga que valorar las consecuencias que pueden traer estas decisiones», ha advertido Agud, a la sazón, vicepresidenta de la comarca del Matarraña, una de las que se gobierna gracias a este pacto PAR-PSOE. Todo ello a las puertas de la aprobación pendiente de los presupuestos en varios ayuntamientos y comarcas para el presente ejercicio.

También en la vecina comarca del Bajo Aragón, el vicepresidente de la institución comarcal, José Manuel Insa, ha lamentado el cese de Izquierdo y, de igual modo, ha pedido su restitución en el cargo. «Me parece una gran injusticia que una de las personas que más ha trabajado por la provincia, como Alberto Izquierdo haya sido víctima de vendettas personales. Es uno de los principales activos de la provincia y que ha trabajado como nadie por todos los pueblos de Teruel, no solo por los del PAR», ha afirmado. En cuanto al pacto existente en el Bajo Aragón entre los socialistas y los aragonesistas, Insa cree que se ha hecho una utilización desde Zaragoza de unos pactos que, a su juicio, estaban funcionando «muy bien» hasta el momento. «Es lamentable que unos pactos que en comarcas como el Bajo Aragón están funcionando muy bien se estén utilizando por disputas internas del partido. No puede ser que se haya tomado una decisión así», ha añadido.

En la comarca de Gúdar-Javalambre, cuyo equipo de gobierno se rige por el mismo pacto, su vicepresidente, el aragonesista Hugo Arquímedes Ríos, ha tachado de «desagradable» la situación que está viviendo su formación. «Ninguno de los 8 alcaldes de la comarca tienen quejas sobre su forma de trabajar, estamos más que encantados con Alberto Izquierdo”, destacó Ríos, quien considera que los ediles han perdido a “su persona de referencia” en la Diputación, lo que ocasiona “incertidumbre”. “A nivel provincial no sabemos cómo tenemos que dirigirnos ni a quién, dentro del partido ni dentro de la coalición”, destacó..

En cuanto a la coalición comarcal PSOE -PAR no cree que, en este caso, vaya a romperse. Al menos de momento, sin cerrar la puerta a futuros acontecimientos. Ríos ha explicado que durante la legislatura el paco ha sido «tranquilo» y con una «total participación» de los aragonesistas “muy importante” en diferentes consejerías: Deportes, Turismo, Cultura, Maquinaria y Recursos Humanos. “Alberto nos dijo que teníamos que seguir, que este era un momento difícil, pero que no tenía que afectar la relación con el PSOE. Estamos en estos momentos bien. Otra cosa es que los acontecimientos que sucedan a partir de ahora hagan estallar algo”, ha añadido. El vicepresidente comarcal ha coincidido con Agud e Insa en que casi ningún alcalde y concejal de la provincia «comparte la decisión tomada» y ha mostado, de igual modo, su “deseo” de que Alberto Izquierdo sea restituido en la vicepresidencia de la DPT, algo que comparten los demás compañeros. “Ya no solo los alcaldes del PAR compartimos este pensamiento, también hay concejales y alcaldes de otros grupos políticos que no comparten este cese», ha asegurado tras considerar que «Alberto Izquierdo ha sido un gran vicepresidente en estos tres años”.

En la misma línea se ha manifestado Roberto Rabaza, presidente de la comarca del Maestrazgo y también del Partido Aragonés. Rabaza ha pedido que se restituya en el cargo a Alberto Izquierdo y ha apuntado que no se pueden tomar decisiones tras lo que ha calificado de «un calentón». Asimismo, se ha mostrado preocupado por cómo puede afectar esto a pocos meses de unas elecciones. «Creo que ha sido una decisión precipitada y sin habernos consultado a nadie. Con Izquierdo estamos casi todos los alcaldes de la provincia de Teruel porque ha hecho un enorme trabajo preocupándose por los pueblos. En los tiempos que estamos, a cuatro meses de elecciones no ayuda además al partido», ha manifestado Rabaza.

Desde otra de las comarcas gobernadas por el pacto PAR-PSOE, Andorra-Sierra de Arcos, no creen sin embargo que los pactos puedan correr peligro. «Estamos funcionando muy bien a nivel de comarcas y a nivel aragonés y no creo que los pactos peligren», ha explicado la presidenta comarcal, la aragonesista Marta Sancho. La dirigente del PAR se ha mostrado más cauta que otros compañeros turolenses de su partido y ha confiado en que se encuentre una solución dentro del partido. Sin embargo se ha mostrado crítica con el momento actual, a 4 meses de unas elecciones. «No era el momento y creo que tampoco era necesario hacer este movimiento y menos a poco tiempo de una importante cita electoral. Somos un partido que trabaja por el territorio, llevamos 40 años siendo muy importantes en la historia democrática de Aragón y creo que seremos capaces de resolver esta situación», ha añadido Sancho.

Los dirigentes consultados en las últimas horas se han mostrado, todos ellos, muy molestos por la situación aunque, han subrayado, confían en resolver la situación. «El PAR es un partido que siempre ha demostrado ser fuerte y creo que va a sobrevivir a una crisis como esta, que es muy grave, pero de la que no me cabe la menor duda que se saldrá», ha matizado Insa. Por su parte Agud ha defendido el trabajo de los alcaldes y concejales del PAR. «Si algo nos caracteriza es que todos los alcaldes del PAR somos personas muy muy trabajadoras, que hemos venido aquí a trabajar por nuestros pueblos y por Aragón. Ser alcalde a veces te lleva a momentos muy duros y en ocasiones hay que reprimirse emociones muy intensas. Por ello reitero el apoyo de Alberto Izquierdo que en momentos así siempre hemos tenido todos los alcaldes del PAR de la provincia de Teruel», ha concluido Agud.

Cabe recordar que la crisis interna del PAR se haya agravado esta semana. El ya citado recurso, admitido por el juzgado, se hizo en contra de la voluntad del presidente del PAR, Arturo Aliaga; y abrió una fractura con su secretario general y la mayoría de la ejecutiva, partidaria también del recurso. A los críticos con la dirección del partido que consiguieron en los tribunales la anulación del Congreso se han sumado el descontento de quienes apoyan recurrir la sentencia judicial que anula el congreso y que se han revelado contra las decisiones de Aliaga.