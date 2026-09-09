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09 SEP 2026|

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Guillermo Tena revalida su título en el Torneo de Tenis de Alcorisa

El deportista de Mas de las Matas se impone a David Omedas en la final de Primera División, mientras Carlos Carmona conquista el título de Segunda ante Paul Sesé

Guillermo Tena y David Omedas tras finalizar el Torneo de Tenis de Alcorisa / Cedida
Guillermo Tena y David Omedas tras finalizar el Torneo de Tenis de Alcorisa / Cedida

Jesús Burgos09 09 2026

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Alcorisa

Deporte

La XIX edición del Torneo de Tenis de Alcorisa ya tiene campeones. La competición clausuró este lunes su edición de este año con la disputa de las finales de Primera y Segunda División, que dejaron como principales vencedores a Guillermo Tena y Carlos Carmona, respectivamente. En Primera División, Guillermo Tena volvió a demostrar su dominio sobre la competición al imponerse a David Omedas por un claro 6 a 4 y 6 a 2. 

El encuentro tuvo una duración de una hora y 25 minutos y permitió a Tena revalidar el título conquistado en la edición de 2025. El tenista vuelve así a inscribir su nombre como campeón del torneo alcorisano por segundo año consecutivo, después de superar a Omedas en una final que terminó resolviendo en dos sets.

Carlos Carmona se lleva una igualada final en Segunda

La final de Segunda División resultó mucho más disputada. Carlos Carmona, de Mas de las Matas, se proclamó campeón tras derrotar a Paul Sesé por 6 a 0, 3 a 6 y 7 a 5. Carmona comenzó el encuentro con mucha autoridad, llevándose el primer set por un contundente 6 a 0. Sin embargo, Sesé reaccionó en la segunda manga y consiguió igualar el partido con un 3 a 6.

Carlos Carmano y Paul Sesé tras finalizar la Segunda División del Torneo de Tenis de Alcorisa / Cedida
Carlos Carmano y Paul Sesé tras finalizar la Segunda División del Torneo de Tenis de Alcorisa / Cedida

Todo quedó pendiente de un tercer set que se resolvió por la mínima a favor del tenista de Mas de las Matas, que cerró la final con un 7 a 5 después de una hora y 45 minutos de juego. Con estas dos finales se puso el broche a una nueva edición del Torneo de Tenis de Alcorisa, que volvió a reunir a los participantes en las diferentes categorías y culminó con la coronación de Guillermo Tena en Primera y Carlos Carmona en Segunda.

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