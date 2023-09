«Lo que empezó siendo nuestra terapia, ahora es parte de la sociedad»

Lo que en un principio era una despedida ha resultado ser un regreso aún más fuerte si cabe. ¿Cómo se sienten?

Esas reacciones, ¿les hicieron ser conscientes de la magnitud de lo que habían creado?

Paz: En cierta manera lo sabíamos, pero sí que es verdad que pensaba que la cultura en España está muy poco valorada. Menos mal que me equivoqué, al menos en nuestro caso. Hay un reconocimiento social a nuestra labor y sobre todo hacia la calidad de los concursantes que vienen de todas partes para participar. Es un concurso referente, tanto por el rigor profesional y sobre todo por el trato humano. Me lo dice todo el mundo.

¿Cómo surgió la idea del concurso después del accidente de Jaime?

Echando la vista atrás de lo que han construido, ¿qué balance hacen?

Paz: Esto lo considero la herencia que Jaime nos ha dejado. Nosotros nos pusimos a trabajar con su herencia. No sé desde dónde, pero está claro que está bendecido porque cuando publicamos la despedida del concurso no soñábamos con esta respuesta, ni con una ayuda semejante. Estamos muy agradecidos.

El recuerdo de Jaime prevalece siempre pero, ¿cómo viven los intensos días del concurso?

Paz: Para mí el recuerdo de Jaime es omnipresente. Pero sí es verdad que cuando empezamos esta andadura lo vivía de forma diferente. Antes para mí era una herida abierta que dolía infinitamente. Ahora es una cicatriz que, por supuesto que duele, pero se ha curado. Ya no lo veo con tanto dolor, tengo otra mentalidad. Si haces una gestión sana del duelo, el dolor se suaviza con el tiempo. Al final tienes que acabar de entender el mecanismo de la vida. Cuando naces no tienes la garantía de cumplir el ciclo ideal, puedes morir en cualquier momento. Jaime tuvo la mala suerte de tener un accidente. Lo empiezo a entender, al principio no podía. Lo vivía como la injusticia más grande. Sigo pensando que es injusto, pero nosotros somos nada, nuestra opinión no cuenta.