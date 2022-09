López Susín: «Hablamos castellano y no por ello somos Castilla. Con el catalán ocurre lo mismo»

¿Cree usted que fuera de las comarcas bilingües orientales y del Norte de Aragón se conocen todas las lenguas de Aragón?

¿Cuál es el objetivo de la celebración de este Día Europeo de las Lenguas?

Celebramos 2 veces al año el patrimonio lingüístico. Lo hacemos en febrero con motivo del Día de la Lengua Materna, promovido por la Unesco y lo hacemos en el Día Europeo de las Lenguas. Es importante recordar que todos los estados de la Unión Europea, excepto Islandia, cuentan con distintas lenguas en su propio país. Así que España y Aragón no somos un territorio extraño. Más de la mitad de los europeos habla una lengua propia además de su lengua oficial del estado. Lo normal es el plurilingüismo. Las lenguas no conocen de fronteras.

¿Y no cree que aquí se utiliza la lengua como hecho diferencial y no como una riqueza extra?

Desde asociaciones como Amics del Chapurriau acusan a su departamento de no tenerles en cuenta...

Yo creo que independientemente de cómo se le llame, lo mejor que se puede hacer es hablar la lengua y promover actividades en las que se utilice. Pero tenemos unas universidades de todo el mundo que están todas ellas de acuerdo en que el conjunto de lenguas que se habla en las comarcas orientales de Aragón forman parte de un sistema ligüístico que desde la Edad Media se denomina catalán y no tenemos que tener ningún complejo de inferioridad. Hay una gran parte de Aragón en la que se habla castellano y no por ello somos Castilla, somos Aragón. Y hay una parte destacable de la comunidad en donde se habla catalán y no por ello somos Cataluña. Que existan personas que quieran denominarlo con nombres locales no causa ningún problema. Lo que debemos evitar son denominaciones peyorativas. Los hablantes hablan bien su lengua, con los dialectos y las diferencias que pueda haber entre territorios. En León y en Extremadura también se usa el término chapurriau. Pero son siempre denominaciones que vinieron de fuera, por personas que iban allí a trabajar y que, en la mayor parte de los casos, surgieron a principios del siglo XX. Yo creo que es un término que tenemos que tratar de evitar. El Gobierno de Aragón tiene que atender a lo que dice la ciencia y la Universidad. Y de esta manera entendemos que es catalán y no pasa nada. Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares… pertenecieron a la Corona de Aragón y por tanto es normal que compartamos una lengua.