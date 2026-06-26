Los niños dan un paso más en la obra central del Compromiso de Caspe con texto y una escena propia

Los niños voluntarios que participan en la obra central de la Conmemoración del Compromiso de Caspe han decidido dar un paso más tras estrenarse entre el año pasado y el anterior como figurantes. Cinco de los once que van a actuar este sábado a las 23.00, en la escalinata de la Colegiata, lo harán con texto y en una escena introductoria, que ofrecerá una visión diferente de este hecho histórico desde el punto de vista de los más pequeños.

Cada personaje permitirá centrar la atención en algún aspecto concreto del movimiento que había en la villa medieval caspolina. Por ejemplo, Pedro -interpretado por Pablo Poblador- señalará a los soldados que había en el lugar. «Estoy un poco nervioso, pero me lo estoy pasando muy bien en lo ensayos. Ha sido fácil memorizar el texto», destaca el joven actor, que repite por segundo año consecutivo. Lo mismo le ocurre a su compañera Sofía Planas que asegura que se ha aprendido el texto muy rápido, tal y como demostró antes de un ensayo en una entrevista con este periódico: «Sí, los vi esta mañana. Todos iban vestidos de negro, como cuervos», recitó con soltura.

La experiencia de haberse subido antes a un escenario frente a un gran público es importante para saber controlar los nervios. Para Manuela Fillola esto le ha dado más confianza aunque lo más importante está siendo el proceso. «Lo que más me gusta es mi grupo porque hablamos y es divertido», valora.

El joven elenco lo completan Martín Sala, María Villa y Alicia Jiménez Junto a ellos, otros seis compañeros formarán parte de los figurantes que desempeñarán papeles como uno de los hijos del rey, que será interpretado por Juan Lokman, o el heraldo del rey, protagonizado por Pablo Mir. Todos coinciden en el cariño y el cuidado con el que el director artístico, Pedro Palacios, ha trabajado con ellos en cada ensayo. «¡Es el mejor del mundo! Y nos da galletas saladas de pececitos», subraya Pablo con gran emoción.

Cuando los más pequeños trasladaron al equipo que querían tener texto y ser protagonistas, el director no dudó ni un segundo. «Son el futuro y vienen con ganas e ilusión. Por eso preparamos una pequeña escena, muy sencilla, para que pisen el escenario de otra manera. Los ensayos han sido maravillosos con ellos», recalca Palacios. Además de atreverse a hacer personajes con mayor peso, desde la dirección también destacan el hecho de que se hayan apuntado más niños a la obra, algo que fomentará que en un futuro lleguen a ser los próximos Compromisarios.

Ensayo de la escena protagonizada por los niños con el director Pedro Palacios. / S.F

Nuevas historias

La obra central ‘El Compromiso de Caspe: la elección de un rey’ relata el hecho histórico que aconteció en la localidad y que consistió en la selección del siguiente monarca de la Corona de Aragón, a través del diálogo, tras la muerte de Martín I ‘El Humano’ sin descendencia. Los responsables de dicha elección fueron nueve Compromisarios llegados de los tres reinos de la Corona -Aragón, Valencia y Cataluña- y que, por tanto, serán los protagonistas del acto principal. No obstante, les acompañarán una gran variedad de personajes que ampliarán el contexto de la historia y permitirán dar a conocer otras personas que fueron clave en el devenir de este hecho histórico.

Una de estas figuras es Tarsia Rizzari, que fue la amante secreta del rey Martín ‘El Joven’ de Sicilia, y que se estrena en esta 29ª edición. La interpretará la actriz profesional y alcañizana Lydia Vera, que también está a cargo de la dirección de las farsas. «Es un personaje con mucha fuerza y potencia», adelanta Palacios. La escena será un intenso monólogo de Tarsia Rizzari, en el que estará acompañada por sus doncellas, que escucharán atentamente y fascinadas sus relatos íntimos. Asimismo, la representación cambiará de tono en cuanto se evoque la muerte prematura de su amante.

Por otro lado, se repetirán otras escenas como ‘El rey Martín y la familia real’, que explicará y repasa la vida de Jaime de Urgel y las tragedias de la trayectoria vital de Martín I ‘El Humano’ para dar un amplio contexto histórico al público. Se mantendrá también la escena que se estrenó el año pasado del ‘Luto y la Lucha’, en la que se conversará sobre el asesinato del arzobispo García Fernández de Heredia y se describirá el creciente clima de violencia política que se fraguaba en torno a la Corona de Aragón. Además, se volverá a disfrutar de la partida de ajedrez que, metafóricamente, explicará la crisis sucesoria que se vivió tras la muerte del rey; así como la celebración de la votación de los Compromisarios y la proclamación de Fernando de Antequera como nuevo rey.

Una técnica renovada

La obra central desprende un gran dramatismo que se refuerza gracias a la detallada puesta en escena que, este año, se renovará gracias a la incorporación de una nueva iluminación. «Le va a dar un toque diferente a las escenas, los técnicos ya están trabajando en ello», adelanta Palacios.

La vestimenta de los más de 100 voluntarios que participan entre la obra central y las farsas también está gestionado por el director artístico, que es a su vez presidente de la asociación Histórica Vestimentum de Caspe. Cada prenda se confecciona artesanalmente y en base a la documentación histórica que acredita cómo eran las prendas y qué tejidos se empleaban en la época del siglo XV.

Los Compromisarios debatirán por separado

Las novedades en la obra central este año también llegan para los Compromisarios que protagonizarán tres escenas independientes por cada uno de los tres reinos de la Corona de Aragón. De esta forma, los representantes del reino de Aragón, los del reino de Valencia y los de Cataluña debatirán por separado quienes son sus pretendientes favoritos para el trono. Con esta dinámica, se pretende romper la escena habitual en la que se encontraban los nueve a la vez y jugar con las diferentes alturas y perspectivas que ofrece la escalinata de La Colegiata como escenario. Para los actores, aunque ha implicado un esfuerzo extra también ha sido una motivación al enfrentarse a una propuesta diferente.