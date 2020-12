Luco de Bordón: 15 habitantes, un quinto premio de Lotería y muchas reivindicaciones

Alcañiz sigue en una nube después de que este martes sonara en todos los medios nacionales como la localidad que vendió íntegro uno de los quintos premios de la Lotería. De la Administración Nº 1 en la calle Blasco salieron todas las series del 49.760, un quinto premio distribuido por la asociación San Cristóbal, la tienda de Torrecilla de Alcañiz y la Asociación Cultural de Luco de Bordón.

Alegría compartida este martes en Alcañiz, en Torrecillas y en las calles de Luco, pedanía de Castellote habitada por una quincena de personas. La localidad ha repartido unos 3,9 millones de euros con el 49.760 adquirido, como siempre, en la administración de Alcañiz. Tomás Pel, que en su día presidió la agrupación cultural, destacó la buena salida que tienen las participaciones y que es lo que ha contribuido a que este número y su correspondiente premio hayan salido a muchos lugares. “Desde Valencia a Zaragoza e incluso Sevilla”, apuntó desde el otro lado del teléfono mientras este martes en el pueblo se comentaba este golpe de suerte a pie de calle.

“Yo me he enterado porque al salir a la calle me decían: “¡Que nos ha tocado, que nos ha tocado!”… Y sí. Es una alegría porque nunca había caído un premio tan grande”, reflexionó María Antonia Ferrer, una de las vecinas. La Asociación Cultural volvió a apostar este año por el número que llevan jugando desde hace más de dos décadas y esta vez sí ha habido recompensa. “Habían tocado pedreas, devoluciones unas cuántas veces y esta vez ha tocado algo grande. Seguiremos con este mismo número hasta que nos toque el Gordo”, añadió divertido otro vecino, Ángel Ferrer. “Vendimos 13.000 euros entre participaciones y décimos y porque no nos pueden suministrar más. En agosto se vendió muchísimo”, apuntó. Su esposa, Clara Mateu, celebraba que la confianza depositada en el 49.760 haya tenido su buen premio. “Somos muy poquitos ahora aquí en el pueblo pero habrá casas en Barcelona, Zaragoza, Valencia… en las que estarán muy contentos todos”, añadió.

Ahora esperan que el foco mediático que ha iluminado la Lotería sobre Luco sirva para que lleguen más noticias buenas a poder ser en forma de servicios. A las visitas médicas, “que han dejado de prestarse desde enero”, se suman las carencias en tecnologías. “Muchas veces estamos incomunicados de internet y de teléfono y así es imposible que venga gente joven a teletrabajar”, afirmó Mateu.