Luis Rajadell: «Siempre he querido plasmar cómo es el catalán que se habla en mi tierra»

Tras la figura del periodista de Valderrobres, Luis Rajadell, existe una faceta suya como escritor y como activista cultural. Rajadell recibió el miércoles por la tarde el premio Guillem Nicolau que otorga el Gobierno de Aragón por su último trabajo ‘Terra Agra’. El valderrobrense es actualmente y desde 1990, redactor de Heraldo de Aragón en la capital turolense. Comenzó, sin embargo, su trayectoria en el periódico La COMARCA un año antes como redactor y director. Actualmente es colaborador de la sección Viles i Gents de este medio de comunicación, única sección escrita en catalán en un periódico en Aragón. «Recuerdo cómo en aquellos años se me propuso ser el redactor y director de La COMARCA. Fue mi salto al mundo de la prensa escrita», recordó Rajadell.

De igual modo, es colaborador de la revista Temps de Franja, editada también en la comunidad autónoma. Antes de dedicarse al periodismo trabajó en la explotación agrícola familiar hasta los 24 años. Es licenciado en Geografía e Historia y ha publicado varios libros en catalán y en castellano. En el aspecto bibliográfico la publicación de Terra Agra se suma a varios libros que desde 1992 el valderrobrense ha ido editando. Tret de la memòria, Mort al Monestir; A la vora del riu; 1956, l’any de la gelada; La ternura del pistolero. Batiste, el anarquista indómito y La Tierra Baja en llamas. Diciembre de 1933 por la senda de la revolución -este último en colaboración con Fermín Escribano-, son las publicaciones que en estas dos décadas ha editado Rajadell.

En cuanto al uso y promoción de la lengua, Rajadell fue socio-fundador de la Associació Cultural del Matarranya -Ascuma- en 1989. Dos años antes, en 1987 participó en la primera Trobada Cultural que se celebró en Valderrobres. «Estoy muy contento por el premio y porque desde siempre he querido plasmar cómo es el catalán que se habla en mi tierra, por lo que no puedo estar más satisfecho», añadió Rajadell. Cabe recordar que el jurado consideró que ‘Terra Agra’ aporta una «nueva reflexión» sobre hechos históricos, de una manera original y creativa, a través de relatos cortos vinculados al territorio que trasladan al lector a medio camino entre la realidad y la ficción. «He querido recopilar distintas historias que no tienen un nexo común entre sí pero todas ellas están basadas en vivencias y hechos reales, muchos de ellos los he conocido por mi trayectoria como periodista», explicó el periodista y escritor.

La publicación aborda una temática que va desde el mundo rural al urbano con una cronología que abarca desde los años 30 del siglo XX hasta la actualidad. La Guerra Civil, la preguerra y la posguerra están en el núcleo del libro. En los diálogos se refleja el habla dialectal de la comarca aragonesa del Matarraña donde se ambientan los hechos.Trayectoria como periodista y escritor