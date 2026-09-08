Luz verde al conducto que transportará el hidrógeno verde del proyecto Catalina de Andorra a Caspe

El proyecto Catalina de Andorra sigue avanzando en su tramitación administrativa, en esta ocasión, en la del conducto que transportará el hidrógeno verde desde Andorra a Caspe. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha dado luz verde a la construcción de la infraestructura, que tendrá 39 kilómetros de extensión y que permitirá la conexión del proyecto a la red troncal de hidrógeno.

La autorización ambiental incorpora numerosos condicionantes. Uno de los principales puntos de atención ha sido la afección a la red viaria. La Demarcación de Carreteras del Estado planteó inicialmente objeciones a algunos tramos del trazado por su proximidad al vertedero V-3 y a actuaciones previstas en la futura autovía A-68 entre Alcañiz y El Regallo.

Durante el proceso de participación pública, asociaciones como ANSAR y Teruel Existe cuestionaron algunos aspectos del proyecto, entre ellos la posible fragmentación de la evaluación ambiental, la afección sobre áreas de interés para aves y biodiversidad o la necesidad de estudiar con mayor profundidad alternativas de trazado.

La empresa promotora respondió que el trazado elegido corresponde a alternativas técnica y ambientalmente viables y defendió que, al tratarse de una infraestructura enterrada, los principales impactos se concentrarán en la fase de construcción y podrán reducirse mediante medidas preventivas y de vigilancia ambiental.

La declaración favorable llega pocos meses después de que la iniciativa recibiera la aprobación de la urbanización de 77 hectáreas del Parque Empresarial de la Villa Minera (PEAN) para la planta de hidrógeno que prevé instalar el fondo danés CIP.

En total, sus promotores prevén una inversión de más de 2.100 millones de euros. Además de la planta de producción de hidrógeno, se proyectan 7 parques eólicos, 6 plantas fotovoltaicas y un electrolizador de 500 MW que permitirán la producción de 84.000 toneladas de hidrógeno verde renovable al año. En un futuro, se contempla la posibilidad de alcanzar las 336.000 toneladas anuales tras las ampliaciones previstas.

Otros permisos pendientes

Pese a los avances, el proyecto todavía sigue pendiente de otros permisos. Entre ellos, la Autorización Ambiental Integrada de la planta de electrólisis, gestionada por el Gobierno de Aragón, o los permisos de los activos de generación tramitados por el MITECO. Además, Catalina continúa pendiente de la concesión de 4,2 hectómetros de agua al año por parte de la CHE, que necesita para funcionar. El elemento hídrico es vital para la generación del hidrógeno.

Este es indispensable para un proyecto que prevé generar 500MW de hidrógeno verde en Andorra. Cabe señalar que esta es la iniciativa más grande del sector que se está planificando en estos momentos en España. A nivel socioeconómico prevé crear en torno a 3.000 empleos en la fase de construcción y 800 cualificados durante la de operación y mantenimiento, que se prolongará durante al menos 30 años.

El fondo de inversiones danés Copenhagen Infraestructures Partners (CIP) junto con Enagás tenían previsto comenzar a lo largo de 2026 los primeros trabajos con la construcción de los parques de renovables en los que se desplegarán 1,4 millones de placas y 132 molinos en 15 municipios turolenses. No obstante,