Machín: «Soy optimista, esta vez Aragón está alineado con el desarrollo energético»

¿Cuál es el objetivo principal del Clúster de la Energía de Aragón?

El objetivo principal del Clúster es dinamizar el sector energético en Aragón y conseguir que haya una cooperación y una conexión entre las empresas de todo el sector energético en nuestra comunidad.

¿Quién lo compone?

El clúster es una figura que viene de Europa y lo que la diferencia de otras asociaciones es que tiene que haber una representación total del sector, en este caso, energético. Cuando digo total es centros de investigación, universidades, organismos públicos… En nuestro caso está la Universidad de Zaragoza, el CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos), el ITA (Instituto Tecnológico de Aragón), tenemos al Gobierno autonómico a través de la Dirección General de Energía, ayuntamientos… Una representación pública. Además, para podernos reconocer como clúster y como una agrupación de empresas innovadoras, que es importante y un reconocimiento que da el Ministerio, en torno al 80% de las empresas socias deben ser pymes. Además, más de 1% del PIB de nuestro sector tiene que estar dentro del clúster. Hay una serie de ratios que lo que buscan es que seamos representativos del sector. Cada empresa tiene un voto, con lo cual somos muy transversales. Nuestro objetivo es hablar del interés general de Aragón y que el sector energético sea dinámico y aporte a nuestra sociedad todo lo que pueda.

Cada vez las energías renovables ganan más peso, pero hay que comprenderlo desde una perspectiva europea...

Claro, el girar hacia las energías renovables es un movimiento a nivel global. Pasamos de una época de trabajar con combustibles fósiles, de quemar, a generar energía con fotovoltaica, con eólica, con baterías… Hay una evolución tecnológica que nos permite dar ese salto y que ha permitido que cada vez sea más barato generar estas energías. A nivel europeo se decide ir en esta dirección desde las primeras convenciones que hubo en los años 90, en las que ya se asume que el cambio climático viene en consecuencia de la acción humana. Fue el momento clave en el que se toma conciencia: somos nosotros los que estamos provocando el calentamiento global. A partir de ahí se marcaron unos objetivos que, a mi parecer, a día de hoy se han quedado obsoletos, porque hablan del año 2050. Obviamente todo lo que está pasando con la tensión geopolítica más esa evolución tecnológica que se ha dado hasta ahora hace que los gobiernos e incluso Europa piensen ya en el año 2035, o a más tardar 2040 como años fijados para esa transición. Cabe recordar que Europa ya cuenta con el llamado ‘Paquete de Invierno de directrices europeas sobre renovables, eficiencia energética y mercado eléctrico. Entre 2018 y 2019 hay ya un paquete de medidas muy importante que se aprobó entonces y que realmente es el que marca la dirección y el camino en el que nos tenemos que englobar, sobre todo porque son de obligado cumplimiento. No obstante, no todas las directrices se han traspuesto, es una lucha en la que estamos desde el Clúster y desde el Gobierno de Aragón, pero estamos ahí. Es una decisión que ya se ha tomado, y no hay marcha atrás.

A pesar de esto la llegada de las renovables genera ciertas dudas en algunas zonas de Aragón y también en nuestro territorio. ¿Es sostenible el ritmo de implantación que actualmente se está llevando a cabo?

A este respecto quizá lo que se echaría en falta es una cuantificación real de lo que supone la descarbonización y la electrificación. Si queremos llegar en 2023 o 2040 a una descarbonización del 80% en España, que creo que es viable, los requisitos son fácilmente cuantificables. En España hay actualmente 240 teravatios de consumo eléctrico y unos 1.000 de consumo fósiles. Si queremos desacarbonizar lo que tenemos que hacer es: esos 1.000 teravatios de fósiles pasarlos a electricidad, que como es mucho más eficiente vendrían a ser unos 300. Es decir, en España, aparte de los que ya hay instalados, hay que instalar unos 200.000 megavatios más. Y es una cifra así de grandilocuente, pero es la cifra.

¿De renovables?

Sí, en toda España. Cuando se habla de que hay pedidos en acceso y conexión unos 150.000 megavatios, que son más de los 90.000 que quiere el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) para 2030, no deja de ser un paso intermedio. Además en el año 2023 hay que volver a revisar el PNIEC. Después de la guerra de Ucrania y ver que el gas es una energía respaldo que nos hace vulnerables hay que pensar en otras tecnologías de respaldo, como puede ser el almacenamiento hidroeléctrico, el almacenamiento con baterías o incluso el hidrógeno. Esa revisión del PNIEC va a ser más ambiciosa, lo ha pedido ya Europa, entonces, seguramente en 2030 ya no serán esos 90.000 megavatios, sino que serán más. No obstante, si lo enmarcamos ahí, realmente lo que estamos tramitando en Aragón y en Europa es necesario para ese punto y final de la transición. ¿Cuándo será? ¿2035? ¿2040? Hombre, pues visto lo visto debería ser lo antes posible, porque esta tensión geopolítica por el gas es porque dependemos de él. Es una perogrullada, pero es así. Entonces, cuantas más renovables consigamos poner en el mercado y menos gas quememos, más independientes seremos y seguramente antes habrá paz en Europa y en el mundo.

Los Ayuntamientos reciben ingresos gracias a la instalación de plantas fotovoltaicas o aerogeneradores en sus términos. ¿Participa el Clúster de alguna manera en la gestión de esos recursos económicos?

Nosotros como Clúster siempre estamos dispuestos a participar en las mesas o grupos de trabajo a los que se nos llame, y lo hacemos siempre de una manera muy participativa a través de nuestras empresas. De hecho, ya hemos colaborado en alguna mesa. Yo creo que esos ingresos por impuestos sí son importantes, y más para un medio rural como es el aragonés, y en participar el de Teruel, que se encuentra muy despoblado. Estos ingresos por impuestos suponen, en muchos casos, el presupuesto anual de estas localidades. En lo que hay que trabajar es en que se puedan emplear para, aparte de dar bienestar social, desarrollar algún tipo de acción que permita luchar contra la despoblación. El dinero seguramente pueda ayudar. Hay que saber invertirlo bien y hay que llevar a cabo las acciones adecuadas, aunque para eso también están las instituciones públicas. Desde el Clúster podemos apoyar, podemos poner nuestras empresas a su disposición, a nuestros investigadores, pero realmente tiene que ser el Gobierno de Aragón y las administraciones públicas las que hagan ese trabajo.

Hay quien teme que Teruel vuelva a convertirse, como en el siglo pasado, en un territorio exportador de energía. ¿Es viable la filosofía ‘kilómetro 0’ a este respecto?

Más que que sea viable, es obligatorio en la transición energética. Las directivas europeas son muy claras. Tenemos que pensar en ese momento de descarbonización total. Nuestra manera de generar energía va a cambiar, pero va a cambiar también la manera de consumirla. Actualmente, con la generación a través de fósiles, es fácil consumir la energía en la periferia de España, tal y como está ocurriendo ahora, porque viene en barcos, a través de gaseoductos, y su coste de transporte es muy barato comparado con el poder energético que tiene. No obstante, yo creo que un sistema electrificado 100% no va a ser viable si no somos capaces de acercar parte del consumo a la generación. Estamos hablando de que va a haber que multiplicar casi por tres el consumo eléctrico, con lo cual, si queremos que ese consumo vuelva a hacerse en la periferia a mí técnicamente me plantea muchas dudas. Las directivas europeas trabajan en ese sentido. Le dan al consumidor una serie de derechos que hasta ahora no tenía, que son el de poder generar, vender energía o poder almacenar o distribuir… Esto sitúa al consumidor en el centro del sistema. Y eso nos permite pensar que esta vez Aragón está alineada con el desarrollo. Tenemos que trabajar en ello, pero creo que esta vez es distinto respecto al siglo pasado, en el que hemos visto cómo generábamos mucha energía que se ha consumido fuera de Aragón. Las directivas europeas dan herramientas para ello, como las comunidades energéticas, aunque a mí me gusta puntualizar que una comunidad energética puede ser tan pequeña como una casa o una calle o tan grande como una región, siempre y cuando tenga esa conexión energética de consumo y generación. Cuando se habla de consumo compartido, de redes de distribución cerradas… Todas esas figuras las crea la Unión Europea para facilitar esa energía de ‘kilómetro 0’, porque entendemos que de otra manera no podría ser. Yo soy optimista y creo que ahí tenemos una oportunidad muy importante, aunque habrá que trabajar para ello.

Hablemos del Nudo Mudéjar. ¿Qué opina el Clúster de que el principal paquete se haya adjudicado a Endesa dejando fuera a otras empresas aragonesas?

Endesa es una de las empresas socias del Clúster, como el resto de competidoras. A mí personalmente me hubiera gustado que hubiera estado más repartido, pero no puedo dar mucha información porque no ha salido la resolución todavía. Ha habido un tuit del Ministerio en el que decían que lo habían otorgado a una sola empresa, luego se dijo que era Endesa, pero realmente no sabemos mucho más. Estamos a expensas de esa resolución.

Queda por adjudicar un paquete de unos 200 megavatios...

Sí. Había unos 1.200 megavatios. Endesa tiene ahora la potestad de decidir si se queda esos 200 más o no. Luego hay otro paquete de unos 100 megavatios para proyectos más pequeños en distribución pero no sabemos cómo se hará, porque de la subestación Mudéjar cuelga transporte pero no hay distribución.

Se comentaba que este invierno iba a ser complicado energéticamente hablando. ¿Se mantienen las previsiones?