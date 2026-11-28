El deporte caspolino celebró este viernes su gran noche con la entrega de los galardones de la XVII Gala del Deporte Caspolino. El Teatro Goya reunió a deportistas, clubes, familiares, representantes institucionales y empresas en una velada en la que se han reconocido los méritos deportivos de 2025, así como la labor de quienes contribuyen al crecimiento de las diferentes disciplinas en la Ciudad del Compromiso. En total, se entregaron ocho galardones durante una ceremonia que vivió su momento más emotivo con el reconocimiento a la trayectoria deportiva de Pedro Pardo Gallegos, socio fundador del Club de Montaña Zalagarda.

La gala arrancó con la proyección de un vídeo en el que se puso en valor el tejido asociativo deportivo del municipio, seguido de una original actuación del Club Patín Caspe, cuyos integrantes patinaron entre los pasillos y las butacas del teatro. La concejal de Deportes, Encarna Romero, fue la encargada de abrir los parlamentos de una velada en la que también hubo una mención especial para el piloto caspolino Pablo Anós, recientemente proclamado subcampeón de la Copa de España de Quad Resistencia por equipos.

Pedro Pardo, toda una vida ligada a la montaña

El momento más emotivo de la noche llegó con el reconocimiento a la trayectoria deportiva de Pedro Pardo Gallegos. Un vídeo narrado por su mujer, acompañado de fotografías de sus diferentes aventuras y del testimonio de su compañero José María Albareda, recorrió la historia de uno de los fundadores del Club de Montaña Zalagarda, del que fue vicepresidente entre 1998 y 2012.

La alcaldesa Ana Jarque dio entrega del reconocimiento a Pedro Pardo / Jesús Burgos

“Aunque me den un premio por la trayectoria deportiva, no pienso retirarme todavía. Con 65 años, solo estoy aclimatándome para la siguiente cima”, aseguró entre los aplausos de los asistentes. El montañero, que comenzó a descubrir la naturaleza con apenas diez años, reconoció la emoción que le generó el homenaje. “He temblado más aquí que con una cuerda escalando. No me lo esperaba”, ha confesado. Tras visitar este verano los Alpes, ya prepara nuevas escapadas y contempla viajar a los Dolomitas el próximo año.

Ocho galardones para reconocer al deporte caspolino

El representante del Club Deportivo Caspe, Mario Mañez Campos, se alzó con el reconocimiento al mejor deportista de ámbito nacional, mientras que el equipo júnior del Club Natación y Salvamento Caspe, integrado por Marta Sola Poblador, Sonia Mestre Martínez y Lizer Tortosa Piguillem, fue distinguido en el ámbito autonómico.

Por su parte, Hugo Garrido Valles, del Club Arco Iris de Gimnasia Rítmica, recibió el premio en el ámbito local, mientras que Manuel Bordonaba Altés, del FS Caspe y recientemente convocado por primera vez con la selección aragonesa sub-12, fue reconocido como mejor deportista de base.

El Club Patín Caspe obtuvo el galardón a la mejor asociación o club deportivo, mientras que la Clean Xperience Copa de España de Trial Internacional fue elegida como mejor actividad deportiva. Asimismo, la Cooperativa Ganadera de Caspe, propuesta por el Club Arco Iris de Gimnasia Rítmica, recibió el reconocimiento en la categoría de entidad empresarial.

Los trofeos volvieron a contar con un significado especial, al haber sido diseñados y elaborados artesanalmente por usuarios y profesionales de la Fundación ADISLAF, entidad que en 2027 celebrará sus 50 años de trayectoria y dos décadas de presencia en Caspe. Las actuaciones del Club Arco Iris y del músico Carlos Nashville amenizaron una ceremonia que concluyó con las palabras de la alcaldesa, Ana Jarque, quien reivindicó el deporte como una prioridad estratégica del consistorio.

La actuación en directo de Carlos Nasville animó la noche / Jesús Burgos

Por su parte, Encarna Romero puso en valor el trabajo conjunto del Ayuntamiento y sus técnicos deportivos, además de mostrar su predisposición a incorporar nuevas disciplinas a la oferta deportiva municipal. “Aquí en Caspe tenemos, desde los más pequeños hasta los más mayores, la posibilidad de elegir el deporte que cada uno quiera”, valoró Romero. “Siempre pedimos algo más, alguna novedad. Lo que vamos a hacer es seguir trabajando por el deporte”, concluyó.