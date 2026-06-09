El ascenso del Club Deportivo Maella ya forma parte de la historia reciente del deporte local y este fin de semana la localidad quiso celebrarlo por todo lo alto. Jugadores, cuerpo técnico, directivos, patrocinadores, representantes municipales y numerosos aficionados participaron en una jornada festiva para conmemorar el ascenso a Regional Preferente.

Los actos comenzaron por la mañana con el reparto de camisetas conmemorativas del ascenso, diseñadas especialmente para la ocasión. Posteriormente tuvo lugar una comida de hermandad en la que participaron los integrantes de las plantillas del primer equipo y del conjunto juvenil, acompañados por miembros de la junta directiva, representantes de las empresas patrocinadoras y del Ayuntamiento de Maella.

La celebración continuó por la tarde con un desfile que recorrió las principales calles de la localidad. A bordo de vehículos engalanados para la ocasión, los protagonistas del ascenso recibieron el cariño y los aplausos de vecinos y aficionados durante todo el recorrido hasta llegar a la plaza de España, uno de los puntos neurálgicos de la fiesta.

Desfile por las calles de la localidad para celebrar el ascenso. / CEDIDA

El ambiente festivo se trasladó después hasta la Glorieta, donde se llevó a cabo la presentación oficial de los jugadores ante el público. Uno a uno, los integrantes de la plantilla fueron recibiendo el reconocimiento de una afición que ha acompañado al equipo durante toda la temporada y que quiso compartir con ellos un momento especialmente emotivo.

La jornada concluyó en el Campo Municipal San José, escenario habitual de los éxitos deportivos del club durante todo el curso. Allí, jugadores y aficionados prolongaron la celebración con una discomóvil que puso el broche final a un día marcado por la alegría, el orgullo y el sentimiento de pertenencia a la entidad maellana. La fiesta sirvió para reconocer el trabajo realizado durante toda la temporada por jugadores, técnicos, directivos y colaboradores que han hecho posible un ascenso que ya forma parte de la historia del club.