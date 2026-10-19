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19 OCT 2026|

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Aníbal Navarro conquista el podio de la Copa de España sub-23 de carreras por montaña

El alcañizano se impone en la final disputada en Jumilla y se proclama campeón de su categoría tras una temporada marcada por su regreso de una lesión

Aníbal Navarro a su llegada meta en Jumilla / Cedida
Aníbal Navarro a su llegada meta en Jumilla / Cedida

Jesús Burgos19 10 2026

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AtletismoDeporte

El alcañizano Aníbal Navarro ha culminado su gran temporada en la Copa de España de carreras por montaña con la conquista del título nacional sub-23. El corredor, vinculado al Tragamillas Alcañiz y que compite con el Team Gozalvo, se proclamó campeón de su categoría en la final disputada este fin de semana en Jumilla (Murcia), donde además logró la primera posición absoluta en la modalidad de 22 kilómetros.

Navarro afrontaba la última cita del campeonato con opciones de hacerse con el título después de firmar un tercer puesto sub-23 en la primera prueba, una victoria en la segunda y otro triunfo en la tercera, disputada en Macael (Almería). La final, celebrada en el entorno de las minas de Jumsal y el Parque Regional de la Sierra del Carche, confirmó el buen momento del deportista bajoaragonés, que completó el recorrido en casi dos horas y trece minutos.

“Estoy muy contento, quedé primero de la absoluta de la modalidad de 22 y primero sub-23. Y luego, como era la final de la Copa de España, me quedé campeón de la Copa de España en mi categoría sub-23”, explica Navarro, satisfecho con un resultado que pone el broche a una competición en la que ha ido de menos a más.

Un recorrido técnico y marcado por el barro

Aunque apenas llovió durante la jornada de competición, aunque el terreno permaneció embarrado y muy húmedo. La niebla también acompañó a los corredores en las zonas más elevadas, en un recorrido que sorprendió al alcañizano por su belleza y exigencia técnica.

Navarro participó en la modalidad denominada ‘La Origen’, con una distancia de 22,6 kilómetros y dos grandes ascensiones. La segunda fue especialmente dura: en apenas dos kilómetros, los participantes debían superar 650 metros de desnivel positivo, con una pendiente media del 32%. “Eso fue algo más de media hora andando y trepando prácticamente”, recuerda el corredor, que destaca las condiciones que encontraron en la parte alta de la montaña, con mucha niebla y una humedad cercana al 90%.

El trazado, con abundante piedra y sectores técnicos, le recordó a algunos de los recorridos de su entorno habitual. “Me llamó mucho la atención toda la sierra del Parque Regional del Carche. Unas cuestas preciosas y con mucha piedra y muy técnico. Me recordó mucho a la Trencacims, a esa zona de los puertos que tenemos aquí al lado”, señala.

Una carrera de menos a más

Pese a la dureza del recorrido y las condiciones del terreno, Navarro se encontró cómodo desde los primeros kilómetros. El alcañizano salió junto a los corredores que disputaban la distancia larga, de 34 kilómetros, en la que se concentraba buena parte del nivel de la competición al coincidir con la lucha por la clasificación absoluta de la final.

“Me fui con ellos desde el principio, me noté muy bien”, explica. Tras superar la segunda gran subida, alrededor del kilómetro 15, afrontó los siete kilómetros finales con buenas sensaciones y disfrutando de la carrera hasta cruzar la meta. Su victoria absoluta en la modalidad de 22 kilómetros y el primer puesto sub-23 le permitieron asegurar el título nacional de la categoría, culminando así una Copa de España en la que ha demostrado una notable regularidad en las últimas citas.

El premio a su regreso tras la lesión

El campeonato tiene un valor añadido por el proceso que ha tenido que superar el deportista durante los últimos meses. Navarro sufrió una caída el pasado junio durante el Campeonato de Aragón disputado en Nocito, en la Sierra de Guara, que le provocó una luxación de hombro y le obligó a permanecer alrededor de dos meses parado.

La recuperación física y la vuelta a los entrenamientos estuvieron acompañadas de dificultades para recuperar la confianza. Sin embargo, su regreso a la competición ha ido acompañado de resultados destacados, desde el cuarto puesto absoluto en el Campeonato de Aragón de Clubes celebrado en el Moncayo hasta sus victorias en la Copa de España.

Aunque la Copa de España ya ha terminado, Navarro todavía tiene varios retos por delante antes de cerrar el año. La próxima semana viajará a Oviedo para disputar una prueba de la Copa del Circuito Mundial de Skyrunning, que también será la final de la clasificación sub-23. El corredor alcañizano es consciente de la dificultad que entrañará esta nueva cita, en la que espera encontrarse con un nivel elevado. Después afrontará otras dos carreras durante noviembre antes de dar por concluida la temporada.

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