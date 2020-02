El Maestrazgo reivindican el parque de bomberos para Cantavieja

Acortar tiempos de respuesta en caso de incendio es una de las reivindicaciones del Maestrazgo desde hace tiempo. Una necesidad que se acentuó en verano con un incendio en una nave agrícola en el monte de Villarluengo. Pese a su ubicación, le correspondía a la Diputación intervenir al tratarse de una edificación.



Hace diez días, desde DPT se manifestó la intención de impulsar un parque de bomberos en Cantavieja dando respuesta así a esta queja. Así lo manifestó el vicepresidente, Alberto Izquierdo, en una visita al Parque de Alcañiz donde aseguró que durante la legislatura se trabajará para abrir un parque auxiliar. «Hay que ser valientes e impulsar este servicio, tal y como en la anterior legislatura se apostó por el nuevo parque de Montalbán», dijo entonces.



Se trata de un territorio muy extenso que está cubierto por el Parque de Teruel o de Alcañiz en función de la ubicación de la localidad necesitada del servicio. Los tiempos de respuesta son excesivos en cualquier caso. «Seguirá habiendo pueblos alejados porque tenemos unas comunicaciones complejas pero conseguirlo supondría un paso muy importante, acortaría tiempos», valoró el presidente de la Comarca, Roberto Rabaza. Opinión compartida por el alcalde de Villarluengo, Juan Ramón Tena, que destacó la considerable disminución del tiempo de respuesta. «De hora y media que tardan a venir de Alcañiz o Teruel pasamos a media… Ganaríamos bastante», reflexionó. Cabe destacar que desde el verano ha habido más incendios además de la nave en el monte. Entre ellos, dos viviendas: una en Cantavieja y otra en Mirambel.



De momento, este anuncio que realizó Izquierdo no se ha formalizado en una reunión con la institución comarcal donde confían en que siga su curso. Lo mismo que los acuerdos de colaboración con Castellón y para los que ambas diputaciones se han reunido en dos ocasiones en el último mes con el fin de establecer nuevos y reforzar los que ya hay. «Se está haciendo buen trabajo con materias como sanidad, educación o emergencias, y a pueblos como puede ser el mío -Tronchón- entre otros muchos, le viene bien que puedan actuar desde Morella», añadió.

Flexibilidad con formación



En el incendio del verano en Villarluengo se puso de manifiesto otra necesidad como es la coordinación entre instituciones y más flexibilidad en los protocolos. Una vez desatado el fuego en la nave agrícola hubo que esperar a los bomberos. A 10 kilómetros del foco, en la misma localidad, se ubica una autobomba que no llegó la primera porque el protocolo no permitió su actuación inmediata al no ser un incendio forestal. DGA no la activó hasta 43 minutos después de que se avistara el fuego. Reivindican poder emplear estos medios por ser los más cercanos aunque con la correspondiente formación al personal para enfrentarse a una actuación también en edificio o estructuras.