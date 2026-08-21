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21 AGO 2026|

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Maldita Nerea actuará en concierto en las fiestas de Híjar

La banda de pop hará parada en su gira este sábado por la noche a partir de la 1.00, y tomarán el relevo de Paco Pil, Brisa Play y Locomía en el Festival Eterna Juventud de la madrugada del viernes

Jorge Ruiz, vocalista de Maldita Nerea. / Cadena Dial
Jorge Ruiz, vocalista de Maldita Nerea. / Cadena Dial

La COMARCA21 08 2026

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Cultura y OcioFiestas patronales

Las letras de Maldita Nerea ya forman parte del imaginario colectivo y siguen aportando porque el grupo de para. Desde comienzos de los 2000 siguen lanzando discos y canciones que enseguida se instalan en esa parte del cerebro en la que se almacenan las melodías que tararear. Maldita Nerea está de gira y es momento de dejar de tararear para cantar a pleno pulmón y en directo temas como 'El secreto de las tortugas' o 'Bailarina'. Hay muchas. Son unas cuantas. 'Perdona si te llamo amor', '¿No podíamos ser agua?', 'Fácil', 'En el mundo genial de las cosas que dices', 'Un planeta llamado Nosotros' y así, hasta la saciedad.

La ocasión de bailar y cantarlas en directo con la banda se dará la noche de este sábado día 22 de agosto en Híjar. Maldita Nerea es el concierto estrella que ha programado el Ayuntamiento dentro de sus fiestas patronales. Comenzará pasada la medianoche, ya a la 1.00, en el pabellón multiusos. El acceso será con entrada individual o con el bono de fiestas. Las entradas se pueden adquirir la misma noche del concierto en taquilla desde las 23.30.

Viernes 21: noche de los 90 y 2000 con Paco Pil, Locomía y más

Maldita Nerea tomará el testigo de grandes figuras de los 90, que la noche previa del viernes 21 harán su show una tras otra en el marco del Festival Eterna Juventud. Locomía, Paco Pil, Brisa Play, Kriss Orue o Sensity World pondrán a bailar a todos con las canciones remember de los 90 y 2000. DJ Juanma Sound hará las presentaciones durante el show.

El festival comenzará a las 1.45 y el acceso será con entrada o con el bono de fiestas. Las entradas se podrán adquirir en la taquilla a partir de las 23.30.

Años sucesivos de estrellas conocidas

Híjar continúa con la apuesta por los conciertos en sus fiestas. Andy y Lucas pasaron por Híjar en 2022; en 2023, Nancys Rubias, con Mario Vaquerizo al frente, siguieron abriendo camino; tomó el relevo Carlos Baute un año después y, en 2025, la cita fue doble con Efecto Pasillo y Tako como cabezas de cartel en dos noches diferentes. "La gente nos demandaba más noches de concierto y fiesta para abarcar a más público de más estilos. Intentamos cubrir todos los grupos de edades y atender a peticiones que nos hacen llegar año tras año. El ayuntamiento hace un esfuerzo también para que en los actos de pago, los precios sean populares y accesible a todos. Vemos que si traemos estrellas conocidas, la gente responde al 100%, sobre todo, los más jóvenes, que también responden a las discomóviles pero no tanto a las orquestas. Y no va a ser todo discomóviles", valora el alcalde, Jesús Puyol.

Las fiesta de Híjar comenzaron la noche del martes, el miércoles tuvieron una de sus grandes tardes con el desfile de carrozas, y el fin de semana atrae a numeroso público también de otras poblaciones. "Viene mucha gente de fuera el fin de semana y, por eso viernes y sábado se concentra parte de la esencia de Híjar. Además, el viernes es el día solemne con la procesión del Pan Bendito y por la noche, el Rosario de Cristal. Ahí enlazamos ya con los 90 y el resto del fin de semana con un sábado igual de cargado con el broche de Maldita Nerea", añade el primer edil.

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