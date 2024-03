Malestar ante la amenaza de eliminación de la FP de Servicios de Restauración en el IES Matarraña

Preocupación y malestar en el Matarraña ante la intención del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón de eliminar el grado de Formación Profesional de grado Medio de Servicios de Restauración que imparte el IES Matarraña de Valderrobres. La intención del Ejecutivo autonómico se dio a conocer la semana pasada durante una de las rutinarias inspecciones que lleva a cabo el Servicio Provincial de Educación. A parecer, durante la visita se trasladó al centro la intención de la consejería de Educación de no ofertar para el próximo curso este grado, argumentando la baja matrícula. Las ratios del Gobierno de Aragón establecen que existan en torno a 10 alumnos durante el primer curso.

En el centro valderrobrense actualmente son 4 los alumnos matriculados en primero. Sin embargo, desde el Matarraña se subraya que no pueden establecerse las mismas ratios en un medio rural, a la sazón turístico, como el Matarraña y ciudades como Teruel, Huesca y Zaragoza. «Es una hecatombe para el centro y para el territorio. No aceptamos que nos puedan decir que las ratios sean las mismas aquí que en una ciudad como Zaragoza, Huesca o en la capital, Teruel. Somos un medio rural, en una comarca muy turística y hay que encontrar una solución», expresa Fernando Camps, presidente de la comarca del Matarraña. Valderrobres es la única población de Aragón que ofrece esta FP de grado medio fuera de las tres capitales provinciales. Ello se explica, en buena parte, por la estrecha colaboración entre sector turístico empresarial y al pujante sector hostelero existente.

Desde el centro educativo señalan, asimismo, que actualmente cuentan con 11 alumnos en el segundo curso del grado de Hostelería de Formación Básica y con 16 en primero, por lo que, subrayan, es previsible que buena parte de ellos opten por cursar tanto Servicios como Cocina. Por todo ello desde el IES no ocultaron su negativa «sorpresa» a la tras conocerse la intención de la consejería. Fue el pasado lunes cuando se manifestó al centro la decisión tomada desde Zaragoza. «Nos ha sorprendido que dado que contamos con 16 alumnos en 1º de FP Básica y siendo un territorio en el que existe una alta demanda de empleo de sala nos comentasen que no habría vuelta atrás, y que se suspendería el grado», añade Begoña Domínguez, directora del IES Matarraña de Valderrobres. Desde la dirección del centro también destacan su «sorpresa» por no esperar al periodo de matrícula para hacer una valoración tras conocer las diferentes solicitudes existentes para el próximo curso 2024/25.

El presidente comarcal, Fernando Camps, se reunió durante la jornada del lunes con alumnos y profesores del grado de Servicios del IES./ J.L.

Mientras tanto y tras conocerse la noticia, la Comarca del Matarraña manifestó su malestar por la decisión tomada. El viernes de la semana pasada el presidente comarcal Camps pidió explicaciones a Educación. «Somos una comarca con un pujante sector turístico, con alta demanda de este tipo de empleo y no podemos entender decisiones como esta», añade Camps. A este respecto desde la consejería de Educación explicaron que la intención es llevar a cabo una alternancia entre los grados de servicios de restauración y cocina. Subrayan que se pretende implantar un «sistema innovador de alternancia» a través del cual los alumnos cursarían un primer curso de cocina y al siguiente primer curso de servicios de restauración. Los alumnos que terminen un ciclo podrán convalidar materias y cursar en tres cursos los dos ciclos. Algo que, no termina de convencer en el centro.

Cabe recordar que el IES ofrece además un servicio de restauración en el que los estudiantes de cocina son los que elaboran los platos y los de Servicios de Restauración controlan toda la sala. «Nuestros alumnos encuentran trabajo en cuanto salen de nuestro centro. Tanto Cocina como Servicios. Los cuales no se entienden uno sin el otro. Somos el único centro, fuera de capitales provinciales, que ofrece esta FP y creo que sería un error eliminarla», explica Dabi Latas, profesor de los grados de Hostelería del IES Matarraña. Ante este hipotético escenario, el presidente comarcal recibió ayer a los alumnos de 1º de Servicios y a su profesor.