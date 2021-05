Malestar en varios pueblos del Bajo Aragón por pintadas independentistas en paredes y señales

Varias localidades del Bajo Aragón denuncian la aparición de pintadas independentistas catalanas en mobiliario urbano como paredes y señales. Los mensajes se habrían escrito a partir del domingo, coincidiendo con el fin del estado de alarma y la libertad de circulación entre comunidades autónomas.

En Aguaviva se ha pintado la señal del Bajo Aragón colocada en la carretera en dirección Morella, justo en el límite provincial con Castellón, entre el término municipal de la localidad bajoaragonesa y Zorita del Maestrazgo. Se ha tachado el nombre de la Comarca y se ha escrito encima ‘El Matarranya Països Catalans’ acompañado de la estelada independentista. Igualmente se ha dañado la señal de entrada a la Comunidad Valenciana. Los vecinos que transitan diariamente la vía para ir a trabajar se percataron de las pintadas el lunes por la tarde.

El alcalde de la localidad, Aitor Clemente (Ganar Aguaviva), condena lo sucedido: “Cada uno es muy libre de tener cualquier ideología política y de expresarla en libertad pero siempre que no atente contra el patrimonio de todos”. El primer edil lamenta que ahora se tendrán que gastar fondos de la administración pública en reparar los daños.

Pintada de Jovent Republicà en Belmonte de San José./ L.C.

En Belmonte de San José también apareció el lunes por la tarde una pintada independentista en un muro privado que hay a la entrada de la población. Puede leerse ‘Utilitza la llengua’ junto a la firma de Jovent Republicà, organización juvenil del partido Esquerra Republicana. El consistorio dio parte a la Guardia Civil por si aparecían más pintadas en otras localidades vecinas.

“Estos actos vandálicos no son del agrado de nadie y no tienen ninguno sentido hacerlos en una población que nunca se ha caracterizado por tener ningún tipo de problemas. No compartimos estas acciones y son totalmente censurables”, ha valorado el alcalde del municipio, Alberto Bayod (PSOE). Aunque la pintada se haya realizado en una fachada particular, el Ayuntamiento se hará cargo de su limpieza.

Recurrente vandalismo

En octubre de 2020 las juventudes de ERC ya realizaron una pintada en Cretas en la carretera de acceso a la localidad desde Valderrobres. En una pared del puente de la Vía Verde sobre la A-1413 escribieron ‘A la Franja: fem-ho en català!’ junto con el dibujo de una lengua y la firma de Jovent Republicà. Es la segunda vez que somos víctimas del vandalismo de esta gente. Aquí puede venir quien quiera pero se debe de respetar el mobiliario. Pensamos además que los autores son directamente unos sinvergüenzas”, manifestó entonces Fernando Camps, alcalde de Cretas.

Apenas un mes antes, a finales de agosto, dos individuos pegaron varios carteles pancatalanistas en distintos puntos de la localidad a plena luz del día. Los carteles llevaban, de igual modo, la firma de Jovent Republicá y fueron pegados con cola industrial, de tal manera que solo fue posible su eliminación con una pistola a presión. El pegamento no pudo ser retirado y sus restos todavía son visibles en la gasolinera de la cooperativa, en los contenedores de basura y en un transformador eléctrico.