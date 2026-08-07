Los mandalas de Isabel Ibáñez inundan Castelnou de paz, respiro y conexión con lo esencial

La claridad inunda toda la estancia. Es nueva, de tonos claros y la amplitud del espacio invita a detenerse y respirar. Las antiguas escuelas de Castelnou no son realmente nuevas, pero sí su aspecto y la vida que estrenan como centro cultural. En estos días de fiestas de verano es uno de los lugares que visitar porque acoge la exposición de Isabel Ibáñez Ramírez, una de sus exalumnas. "Es especial exponer en mi pueblo y más en este sitio, que yo estudié aquí mismo, aquí empecé a hacer mis primeras cosas de pintura, a dibujar...", dice mirando a su alrededor y celebrando que el edificio se haya reformado y se vuelva a emplear.

Por las ventanas se cuela la luz de agosto y sus lienzos brillan poderosos, aunque por la noche algunos siguen destellando luz propia con pintura especial. Hay grandes, pequeños, medianos, cuadrados, redondos y ovalados, porque la especialidad de Ibáñez son los mandalas. Vistos de cerca, impresionan. El nivel de detalle, de simetría y del uso en algunos casos de técnicas mixtas llevan un buen rato de contemplación. Y para cada persona que se planta delante de ellos tienen siginificados diferentes y despiertan sensaciones dispares.

Exposición de mandalas en Castelnou pintados en diferentes técnicas de Isabel Ibáñez Ramírez. / B. Severino

Para la autora es importante compartir que el mandala es un símbolo universal, que forma parte de la historia de la humanidad y representa muchas culturas. "Desde el budismo, el hinduismo, incluso el cristianismo con sus rosetones, los celtas, los aborígenes australianos... todos tienen la representación del mandala en diferentes estilos y yo aquí lo reinterpreto", reflexiona. Lo hace como proceso creativo, meditativo y, dando lugar a una figura que se popularizó en Occidente en el siglo XX. "Fue con un psiquiatra que lo reconoció como símbolo universal de todas las culturas y de punto de unión entre el mundo interno y el externo", añade.

Emplea acrílico fundamentalmente y en técnicas predomina el puntillismo, que debe aplicarse en armonía con la respiración. Eso hace que la paz se respire ya al pintar estos mandalas mucho antes que con el resultado final.

Los planetas y, a la derecha, las cuatro estaciones. Exposición de mandalas en Castelnou pintados en diferentes técnicas de Isabel Ibáñez Ramírez. / B. Severino

La exposición se llama 'MirArte en Castelnou. Ventana interior'. Uno de los lienzos evoca el momento de mirar por la ventana y toparse con las cuatro estaciones del año en una transición perfecta de árboles, lunas y estrellas en círculo. Al lado, se despliegan los planetas, que son reconocibles cada uno con sus características desde los anillos de Saturno hasta la gran tormenta roja de Júpiter. Venus es curioso porque muestra que el cosmos "va creando mandalas" de forma natural. "Venus gira en torno al Sol en sentido contrario al resto de planetas y durante ocho años va dibujando un pentagrama, que es la rosa de Venus. Tiene cinco pétalos y es un dibujo mandalacósmico que se va generando en el propio sistema", apunta. En la visita a la exposición hay muchas más curiosidades que conocer de mano de la propia autora que está al frente de la sala para abrirla durante el horario de exposición hasta el lunes. Algunos lienzos, además, están a la venta y algunas personas ya se han interesado.

El mandala a pintar de manera colaborativa entre el público y que se quedará en Castelnou como recuerdo de la exposición Isabel Ibáñez Ramírez. / B. Severino

En otros mandalas se aprecia la exploración de nuevas técnicas en fondos que rompen con el resto. "Manteniendo el puntillismo en acrílico el fondo es más abstracto, con manchas de color y técnica mixta porque hay tiza, cera, algo de pan de oro y espray de fluor", comenta. En uno de ellos aparece el fondo más libre y fluido, que representa el ruido mental, y el mandala, está más simplificado haciendo una especie de ondas similares a las que se producen al tirar una piedra a un lago. "Es la metáfora de la necesidad de que cuando tenemos ruido mental o estamos un poco estresados es como una onda expansiva que nos puede hacer volver a nuestro propio centro", argumenta.

Inauguración de la exposición de mandalas en Castelnou pintados en diferentes técnicas de Isabel Ibáñez Ramírez. / Antonio Moragriega

Arropada en la inauguración

La noche del jueves fue su puesta de largo, al fin, en su pueblo. Inauguró ante un buen número de vecinos y amigos que se acercaron a apoyar y a ver sus creaciones. Y muchos pusieron su aportación porque uno de los mandalas está preparado para que cobre vida de forma colaborativa con los pinceles y pinturas a disposición del público, y se quedará en Castelnou. "Fue muy bonita la inauguración, estuve muy bien rodeada y la gente hizo sus preguntas, vio bien los mandalas... Es la primera vez que expongo en casa y está siendo muy especial", se sincera. A finales de junio, con la muestra ya preparada para viajar a su pueblo, ya dejó claro que Castelnou es el centro de su mandala vital.

Horario de visitas

La exposición puede visitarse este fin de semana de fiestas el sábado, domingo y lunes 10 de agosto, de 10.00 a 12.00 en el Centro Cultural 'Las Escuelas', en Castelnou. La entrada es libre.