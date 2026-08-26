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26 AGO 2026|

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El manual del peatón: recomendaciones para disfrutar de MotoGP sin sobresaltos

El clima, las distancias o las horas fuera de casa son puntos básicos a tener en cuenta a la hora de lanzarse a la grada a vivir las carreras para ir bien preparados

Imagen de 2024. La afición siempre acude bien equipada a MotoGP. / La Comarca
Imagen de 2024. La afición siempre acude bien equipada a MotoGP. / La Comarca

Beatriz Severino26 08 2026

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Disfrutar de MotoGP depende de lo que hagan los pilotos en pista, que gane quien gane el espectáculo está asegurado, pero también depende en buena medida de lo preparado que se vaya al circuito. Sea la primera vez que se vive la experiencia o ya sea repetida, conviene tener en cuenta unas cuantas cosas. Una de ellas, quizá una de las más importantes, es el calzado. No hay que dejarse llevar por las temperaturas y sucumbir a la chancla. Es preferible llevarlo cerrado porque hay que caminar y, si la grada en cuestión es pelouse, el suelo es de tierra. Por otro lado, las horas que se pasan en el asiento o espacio en el suelo de la pelouse, también son buenas para descansar los pies de las botas si se viaja en moto llevando zapatillas de recambio en la mochila. No menos importantes son los oídos y si uno es algo más sensible a los ruidos, no sobra prever una protección ya sea con cascos o con tapones. Esta recomendación es especialmente recomendable en el caso de los niños.

Calzado adecuado: adaptarse al medio

Una de las cosas más importantes a tener en cuenta es el calzado. Es preferible cerrado porque hay que caminar y, si la grada es pelouse, el suelo es de tierra. Las horas que se pasan en el asiento también son buenas para descansar los pies de las botas si se viaja en moto llevando zapatillas en la mochila.

¡Ojo con el sol!

Las zonas de sombra escasean en el circuito y, desde luego, si se está en grada, no existen. Es importante cubrirse la cabeza, llevar gafas de sol y aplicarse crema protectora a menudo. Hay que asegurarse de provisiones antes y también de aftersun.

Comida, bebida y mobiliario para pasar el día

Conviene planificar las necesidades porque se permite acceder con comida y bebida mientras no sea en envases de vidrio o latas porque están prohibidos. Se puede llevar todo en neveras portátiles que es mejor acoplar a un carrito con ruedas para no cargar con ellas. Mesas y sillas están permitidas siempre que nada tape la visión al resto.

Ubicarse y centrarse bien antes de salir

Antes de salir es bueno situarse en el mapa e identificar el parquin y grada a la que se va. En todas hay baños, restauración, papeleras y hasta venta de helados. Hay que seguir las indicaciones de tráfico.

Zona fan e invasión

En Motorland hay mucho más que carreras, y hay que tener bien a mano las programaciones paralelas de la Zona Fan especialmente si se quiere acudir a disfrutar de un momento concreto como la aparición de pilotos. Lo mismo con la invasión de campo: hay que tener en cuenta las distancias de la grada

Pantallas y radio

En complicado perderse nada tanto dentro como fuera de Motorland Aragón porque hay pantallas gigantes bien repartidas, sonido ambiente con el speaker en los altavoces y Radio Circuito, que estará retransmitiendo en la 95.9 FM los dos días toda la actividad y entrevistas.

Protección de oídos

El ruido de las motos al pasar es penetrante, y continuado puede ser molesto. Hay tapones. En cuanto a los niños, sí es interesante ponerles cascos.

Ánimo a los pilotos

Consignas y pancartas de ánimo a los pilotos son bienvenidas, pero no las que inciten al odio, así como tampoco las bengalas o las armas.

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