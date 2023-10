Manuel Blasco: «El Matarraña es la comarca más equilibrada de Aragón y se debe de seguir trabajando en torno a su modélico consenso»

El jueves estuvo en la vecina comarca del Bajo Aragón-Caspe y este viernes aquí. ¿Por qué esta visita al Matarraña?

Soy un visitante asiduo del Matarraña, tanto en mi vida privada con mi familia y amigos conociendo muchos de los pueblos -porque nos encantan los hoteles y establecimientos-, como gracias a los alcaldes que hay aquí. Ahora soy consejero, pero he estado en otros puestos políticos y se me ha invitado a venir. Y tercero, y principal motivo, porque es la comarca más equilibrada que yo conozco en todo Aragón. Aquí se defienden principalmente los dos temas que precisamente son de mi consejería, el turismo y el medio ambiente. También la agroalimentación, aunque eso no es competencia mía. Veo que aquí se trabaja extraordinariamente bien en el equilibrio entre el medio ambiente, el disfrute turístico y la calidad agroalimentaria, lo que me lleva a afirmar que es el territorio más equilibrado de Aragón. Estoy enamorado del Matarraña, no solo por razones sentimentales sino, como digo, objetivas.