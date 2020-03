Manuel Campo Vidal: «La mirada de agradecimiento hacia la España rural puede ser una de las consecuencias positivas de esta crisis»

¿Cómo lo recuerdas?

A un año vista, ¿qué se ha avanzado?

Andamos ahora preocupados por muchas cosas, como la Sanidad, cuestiones que se reclamaban también en esa manifestación del 31M...

¿Consideras que ha afectado la crisis del coronavirus de igual modo a la España rural que al resto del país?

Las condiciones de esta España rural están dificultando la adaptación a la crisis, por ejemplo con el teletrabajo, condicionado por la conexión a internet. ¿Se están dejando notar más estas carencias durante esta crisis?

Por supuesto, por supuesto. Aquellos déficits que venimos denunciando durante tantos años se ponen encima de la mesa, y de una manera muy determinante para el trabajo. Pero también hay que rendir un homenaje a todos los que siguen faenando en la agricultura y la ganadería porque algo determinante que ha pasado en España más allá del drama de esta epidemia es que no se ha cortado en ningún momento el suministro de la cadena alimenticia. Eso es fundamental, y en este sentido, me gustaría también que la España urbana se diera cuenta que la España rural puede decir: ‘aquí estamos y seguimos trabajando para todos’. Yo recuerdo el año pasado en el Curso de Periodismo que se hizo el año pasado en Alcañiz, Ana I. Gracia dijo que en las ciudades tenían que enterarse de que los huevos no los ponen las gallinas en el Mercadona. Espero que una de las consecuencias positivas de esta crisis sea esa mirada hacia la España rural, una mirada que tiene que ser de agradecimiento y de darle la importancia que quizá antes no se le daba.

Hace un año se llamaba a la reflexión, hoy también parece buen momento para hacerlo...

Un año después de la revuelta de la España Vaciada, ¿con qué fotograma te quedarías?

En ese día le escribí a una de mis hijas para decirle cuánto recordaba a mis padres en aquel momento y cómo me sentía orgulloso de ellos. Ella me respondió con la foto de una carta que mi padre le escribió a mi madre cuando en 1959 él se avanzó a Barcelona y ella quedó sola con tres hijos y embarazada de la cuarta en Campo Rey. Me emocioné al verla y me emociono también al contarlo. Me refugié en la portalada del Banco de España, no tanto de la lluvia, sino para pasar desapercibido de aquel impacto tan tremendo. Ya me enternecía la manifestación, ya me impresionaba el darme cuenta de lo que aquello podía significar en esa batalla por la España rural, y ese episodio personal e íntimo me afectó mucho. La lectura de aquella carta seguramente es una de las cosas más imborrables que me quedan de aquel extraordinario día, para todos y para la España rural, que fue el 31 de marzo del año pasado.