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31 JUL 2026|

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Marc y Álex Márquez afinan su preparación en Motorland antes de la vuelta del parón veraniego

Los hermanos catalanes se entrenan en el Karting Internacional a un mes del Gran Premio de Aragón y comparten pista con otros jóvenes pilotos

Marc Márquez dando consejos a Marc Soles en el Karting Internacional de Motorland Aragón / Cedida
Marc Márquez dando consejos a Marc Soles en el Karting Internacional de Motorland Aragón / Cedida

Jesús Burgos31 07 2026

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Dos de los grandes protagonistas del Mundial de MotoGP han realizado una visita al Karting Internacional de Motorland Aragón este pasado jueves. Marc y Álex Márquez han aprovechado las instalaciones del circuito alcañizano para continuar con su preparación durante el parón veraniego, cuando falta apenas una semana para el regreso del campeonato con el Gran Premio de Gran Bretaña y justo un mes para la disputa del Gran Premio de Aragón.

Los pilotos de Ducati y Gresini ha compartido la jornada con otros pilotos y jóvenes talentos del motociclismo, entre ellos Marc Soles, quien ha dado a conocer la experiencia a través de sus redes sociales. El joven ha publicado varias fotografías junto a los hermanos Márquez y un vídeo en el que se puede ver a Marc ofreciéndole consejos técnicos para mejorar su pilotaje.

En las imágenes compartidas, el ocho veces campeón del mundo explica algunos aspectos de la trazada y la posición sobre la moto. "La rodilla, además de por la línea blanca, por encima del piano. Todo esto bajando, tú estás girando y pones la rodilla y el cuerpo está en el piano y en la línea blanca…", le indica mientras analizan una vuelta al trazado.

Un gesto que ha sorprendido al joven piloto

Más allá del entrenamiento, Marc Soles ha querido destacar el trato recibido por el piloto de Cervera. En una publicación en sus redes sociales ha explicado que el encuentro fue completamente inesperado y que fue el propio Marc Márquez quien se acercó para ayudarle.

"Hoy he tenido la fortuna de encontrarme por sorpresa con Marc Márquez entrenando en el Karting de Motorland junto a otros pilotos mundialistas. Pero si eso ya era una suerte, lo que más me ha marcado ha sido otra cosa. Sin que nadie le dijera nada, ha sido él quien me ha llamado para ayudarme y darme varios consejos que, después, he podido poner en práctica en la pista”, dice el texto que acompaña a la publicación.

“Por la televisión eres grande, pero en persona lo eres más. Gracias por tu cercanía, tu humildad y por compartir tu experiencia con los que soñamos con seguir tus pasos”, concluye. En plena preparación de los pilotos mundialistas para volver a la segunda parte del campeonato, Marc y Álex Márquez comparten su experiencia de forma cercana con jóvenes promesas presentes en el Karting Internacional de Motorland Aragón.

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