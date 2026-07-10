Motorland Aragón ya cuenta con la imagen oficial del Gran Premio Michelin de Aragón 2026, una edición que volverá a situar al circuito aragonés como uno de los grandes escenarios del calendario internacional de MotoGP del 28 al 30 de agosto.

El cartel oficial de la prueba está protagonizado por Marc Márquez, Álex Márquez y Francesco Bagnaia, tres de los grandes nombres de la parrilla de MotoGP, que trasladan a través de la imagen del evento la intensidad, la emoción y la pasión que definen al campeonato del mundo de motociclismo en el trazado aragonés.

Michelin y una forma de vivir el motociclismo más allá de la competición

Bajo el concepto creativo "It's not a sport. It's a condition", Michelin será el title sponsor del Gran Premio Michelin de Aragón 2026, reforzando una vinculación con la cita aragonesa que ya tuvo su primera aparición en 2019, cuando la marca también dio nombre al Gran Premio de Aragón.

La propuesta visual pone en valor la conexión única con el público, pilotos y equipos que convierte cada Gran Premio en una experiencia que va mucho más allá de la competición.

Motorland prepara una nueva experiencia para los aficionados

El Gran Premio Michelin de Aragón volverá a reunir en Alcañiz a los mejores pilotos del mundo en las categorías de MotoGP, Moto2 y Moto3. Como gran novedad, el fin de semana se celebrará en Motorland Aragón la única cita española de la Harley-Davidson Bagger World Cup, una de las principales novedades del programa deportivo de MotoGP en 2026.

La cita aragonesa volverá a convertir el circuito en el punto de encuentro de miles de seguidores llegados desde Aragón, España y distintos países para disfrutar en directo del campeonato más emocionante del motociclismo.

Las entradas para el Gran Premio Michelin de Aragón 2026 ya están disponibles. Los aficionados pueden asegurar su presencia en Motorland Aragón del 28 al 30 de agosto y vivir desde las gradas toda la emoción de una nueva edición del Mundial de MotoGP.