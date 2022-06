El valdealgorfano Marc Pardo disputará este domingo la final del concurso Jotalent

Al valdealgorfano Marc Pardo lo conocen sus vecinos por su talento para cantar jotas. Tanto confían en su arte, que fueron ellos quienes le animaron a participar en el concurso Jotalent de Aragón Televisión. El joven, conocido en su pueblo como ‘Chaparro’, ha logrado pasar un programa tras otro -nueve en total- hasta llegar a la final, donde se medirá con otros cinco concursantes, el próximo domingo 3 de julio.

«Mi amigo Mario me habló del talent show, y decidí presentarme al casting que se hizo en Teruel, que coincidió con la celebración de San Antón en Valdealgorfa. El día de antes fui a la hoguera, salí en la procesión y me metí pronto en la cama, porque si no a la mañana siguiente la voz no me hubiera valido para nada», recuerda Pardo. En el aquel casting «había muchas voces», algo que en un primer momento hizo que el valdealgorfano «se acobardarse». El joven no consiguió entrar al programa ese día, sin embargo, unas semanas más tarde le llamaron para darle la noticia de que estaba dentro. «Fue un momento muy emocionante para mí y también para mis padres y mis abuelos. Todos estábamos muy contentos«, destaca Pardo.

Pardo ha estado vinculado al mundo de la jota desde que era pequeño. Asistió a clases de música, que «le iban bastante bien» e «hizo cursillos como solfeo». Su faceta de cantante amateur la compagina con su trabajo de camarero en un bar del pueblo. Además, también ayuda a sus vecinos en el campo. Gracias al programa, el joven ha podido recibir una formación profesional y adquirir una técnica que no tenía. «Un día a la semana, los participantes nos reuníamos con los profesores en un claustro donde nos ayudaban con el tema elegido. Recibíamos clases y consejos que nos ayudaban a salir al escenario seguros y con todo bien preparado», explica Pardo. El programa consta de 10 episodios y en cada uno de ellos, los concursantes interpretaban un tema, que bien les asignaban o bien elegían ellos mismos.

«Yo solo había cantado jotas y en el programa he interpretado todo tipo de géneros. Canté muchas cosas que en mi vida había oído, hasta el Don Diablo de Miguel Bosé», señala entre risas Pardo, quien subraya que en el concurso «había mucho nivel entre los participantes». También confiesa que durante el concurso ha cometido algunos errores que «le han dejado al borde de una posible expulsión». En cuanto a los momentos más icónicos que ha dejado a su paso por el talent show, recuerda cuando explicó que un día «no pudo asistir al claustro porque justo celebraba su bautizo, comunión y confirmación».

Valdealgorfa por bandera

El paso de Marc Pardo por el programa tiene mucho de su pueblo. «Si me cogen, lo primero que haré será nombrar a Valdealgorfa», les decía el joven a sus amistades. «Valdealgorfa es un lugar para vivir y un entorno para disfrutar, y considero que se debe conocer por todas partes. Es lo que llevo en el corazón, y lo que siente el alma, hay que decirlo. Es importante no olvidarnos de la tierra de donde venimos. El apoyo de mi pueblo durante mi participación en el concurso ha sido fundamental«, explica Pardo.

Haber logrado pasar programa tras programa ha sido todo un lujo para el valdealgorfano, aunque el momento más emotivo fue la semifinal. «Casi que no me lo creía. Canté con Noelia Moros, vecina de Valdealgorfa, como sorpresa, y el calandino Ramón Navarro, me dedicó unas palabras, lo que hizo que fuese un momento muy emocionante. Pasé al programa final muy contento», recuerda.

Su evolución en el concurso, la define como «correcta«. «Uno mismo no se sabe valorar, pero en el pueblo me dicen que he mejorado la forma de cantar», dice Pardo. El joven seguirá trabajando su talento, sin perder de vista su esencia «baturra y jotera».