Marcos Ruíz: «El periodismo es más fácil de lo que parece, hay que rodearse de los expertos y saber qué preguntar»

¿Qué acogida tiene un programa científico de divulgación en un momento en el que creemos que podemos saber todo con nuestros móviles?

¿Llega a la audiencia esa información sobre ciencia por manos expertas como es vuestro caso?

Sí. No solo tenemos programas y publicaciones específicas dedicadas a la ciencia, sino que las noticias científicas se abordan cada vez más en magazines y en los informativos, cada vez están escalando posiciones aunque quede mucho trabajo. Hemos pasado una pandemia, los retos que nos ofrece la tecnología, el ChatGPT… Cada vez más cuestiones científicas llegan a los ciudadanos a través de los medios generalistas. Por eso creemos que debemos seguir haciendo un programa como Ágora, utilizar todos los caminos para llegar a los ciudadanos. Todos los medios de comunicación están evolucionando, pero la radio tradicional va a seguir escuchándose, y tenemos que trabajar por llegar a la gente mayor, a la gente de nuestros pueblos o la gente que no está acostumbrada a las nuevas tecnologías. Merecen que llevemos las noticias científicas y sus explicaciones a través de los medios tradicionales, que es el valor añadido de Ágora. No podemos perder de vista que somos una radio generalista, y que es ahí donde debemos colocar contenidos como la ciencia.

¿Qué tiene que tener un periodista científico para ser un buen profesional?

Trabajar mucho y trabajar con ilusión, creer en lo que hace y tener asumido —eso sí que lo tengo—, la importancia que tiene la ciencia. Ahora mismo no valen otras fórmulas que la de trabajar, hacerlo con ilusión y esperar tu oportunidad. Sobre todo leer mucho y escuchar a los científicos. A veces, es más sencillo de lo que nos parece, se trata de rodearte de los que saben. Nos perdemos en toda esta maraña de nuevas tecnologías, y lo que hay que hacer es tener unas buenas fuentes y saber a quién le preguntas, qué le preguntas y saber a quién hablas. Como decía mi compañero, corresponsal de guerra tristemente fallecido, David Beriain, “el periodismo está inventado, solo hay que hacerlo bien”, y para eso te tienes que rodear de los mejores. No puedo pretender explicar la energía de fusión atómica de pe a pa, claro que la explico, pero documentándome mucho, trabajando mucho y sobre todo preguntándoselo a quién se lo tengo que preguntar. Si eso se trabaja y se les da la palabra, tiempo y confianza a las personas que saben, el periodismo está hecho.

Se trata de un medio generalista, también regional. ¿Hay diferencia en comunicar desde lo local?

En el tema de la ciencia no hay muchas diferencias, tienes que tener siempre un enfoque local, que te lo dan los investigadores. Intentamos dar visibilidad a trabajos que se hacen en Aragón, ellos realizan investigaciones de ámbito internacional y la ciencia es universal. La gente que vive en el mundo rural tiene el mismo derecho a aprender ciencia de altura que en cualquier otro lado. La sección de sucesos tiene que estar enfocado a lo que nos rodea, la ciencia interesa desde todos los puntos de vista. Y desde aquí, desde Aragón, se hace muy muy buen trabajo, con lo cual lo que tenemos que hacer es dar voz a esos científicos que trabajan aquí localmente, pero sus aspiraciones y expectativas son tan universales como lo es la ciencia. Por tanto, no difiere mucho un programa de ámbito nacional al nuestro.

Le conoceremos más cuando venga a Alcañiz, pero... ¿podría adelantarnos cuál ha sido el camino hasta llegar a dirigir un programa como Ágora?

Tengo 46 años y soy periodista, quise emprender esta carrera porque era muy curioso, creo que lo mantengo. Me gustan las historias, las distintas realidades, lo que le pasa a las personas y contarlo. He dado unas cuántas vueltas, he trabajado en prensa escrita, en la Cadena Ser Aragón, también estuve fuera en el Diario de Murcia. Regresé a mi comunidad de la mano de Aragón Press. Después me sumé al proyecto de Aragón Radio en el 2006 y hasta la fecha. En la radio se hace de todo, informativos, magacines, información local de Teruel, también en la parte digital. Un día, en buena hora, aunque en ese momento no lo tenía tan claro, alguien dijo que había que tener en la radio autonómica un programa de divulgación científica y que lo tenía que dirigir yo. Esto fue hace 7 temporadas y aquí estamos. Es un poco lo que intentaré explicar a los asistentes del congreso en Alcañiz, cómo es el periplo de Ágora, cómo es un día en la radio y como nos enfrentamos al folio en blanco, como creamos de la nada un programa de ciencia y cómo hemos llegado hasta aquí. Que los futuros periodistas lo escuchen y lo saboreen como lo saboreamos nosotros.