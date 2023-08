Mario Viciosa: «Tenemos más herramientas y más información, lo que es un arma de doble filo. El reto más grande es el de la verdad»

En su ponencia junto a Patricia Fernández se abordarán los retos futuros de la Comunicación Científica, ¿Cuáles son?

Precisamente ante esa falta de verdad, ¿Qué papel tienen los consumidores de la información?

Habla de la necesidad de que la información sea atractiva. ¿Cuál es el papel de las nuevas plataformas y nuevas formas de comunicar? Un ejemplo es Newtrinos...

¿Cuál es la plataforma del momento?

Ahora mismo es el momento de TikTok. Una generación entera ha entrado directamente en el consumo de información digital a través de esta plataforma. Son personas muy jóvenes que buscan directamente antes en TikTok que en Google. Este es un cambio importante para lo que viene. No sabemos si en dos años estaremos en otra cosa, pero es cierto que su alcance ahora mismo es monumental. Una vez más es un arma de doble filo. Igual que nos permite llegar a mucha gente, no falta la intoxicación. En la pugna por el algoritmo es donde tenemos que mostrar el músculo de la calidad, ofrecer algo atractivo y contar las cosas según están pasando, con el máximo rigor, compromiso y humildad. La velocidad de un TikTok exige unos códigos narrativos propios y de seducción. Nos exige ponernos al día, pero tampoco hay que volverse loco y centrarse solo en una plataforma. Tener un ancla de un medio de comunicación y una marca es importante. Estas plataformas pueden ser la puerta de entrada.

También saca tiempo para la educación. ¿Qué importancia tienen las aulas para quienes mañana vayan a ser divulgadores?

A mí me gusta mucho escuchar al alumnado por su perspectiva, no solo generacional sino también su manera de relacionarse con la información. Quienes trabajamos ya en redacciones habitualmente tenemos muchos vicios, tenemos una cultura de informarnos y unos cortafuegos que los futuros profesionales no tienen. Es interesante ver por dónde van sus intereses y qué les apetece contar. Lo que para ellos es importante, quizás en una redacción no es lo que tenemos en mente.