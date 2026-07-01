Más de 40 equipos en el XX Rally Bajo Aragón, que cambia el diseño de su recorrido

El XX Rally Bajo Aragón ya está listo para volver a rugir por las carreteras bajoaragonesas. El Real Automóvil Club Circuito Guadalope presentó este miércoles en Alcañiz una edición muy especial de una de las pruebas más emblemáticas del automovilismo aragonés, que se disputará este sábado 4 de julio con más 40 equipos inscritos y un recorrido de 66 kilómetros cronometrados repartidos en ocho tramos.

La presentación, celebrada en la explanada de los antiguos sindicatos de la capital bajoaragonesa, reunió a cerca de medio centenar de personas y sirvió para mostrar algunos de los vehículos que competirán este fin de semana, así como a buena parte de los pilotos del club organizador que tomarán parte en la prueba.

El presidente del Real Automóvil Club Circuito Guadalope, Jesús Barquero, ha destacado la importancia de alcanzar la vigésima edición de una cita que ha logrado consolidarse dentro del Campeonato de Aragón de Rallyes tras su recuperación hace escasos tres años. "Llegar a veinte ediciones no ha sido nada fácil. Después del parón que sufrió la prueba, hemos conseguido recuperarla y consolidarla gracias al trabajo de muchas personas y al apoyo de los participantes", ha señalado.

La competición arrancará oficialmente el viernes con la tradicional ceremonia de salida, que volverá a celebrarse en la línea de meta del antiguo circuito urbano de Alcañiz, un lugar cargado de simbolismo para el automovilismo local.

Cambios en el recorrido

La principal novedad de esta edición estará en el diseño del recorrido. Los participantes afrontarán tres tramos diferentes que se disputarán dos veces cada uno. Entre las modificaciones destaca el cambio de sentido de los tramos del desierto de Calanda y de Valdealgorfa, una decisión con la que la organización pretende ofrecer un nuevo desafío a los pilotos y un mayor espectáculo para los aficionados.

Los equipos partirán desde MotorLand Aragón a partir de las 11.00 del sábado y regresarán al parque de asistencia tras cada bucle, antes de finalizar la prueba alrededor de las 22.00 de la noche con la entrega de trofeos.

Barquero confía en que las condiciones meteorológicas permitan disputar la prueba con normalidad, aunque reconoce la preocupación existente por el elevado riesgo de incendios. "Estamos pendientes de la situación porque una Alerta Rojo Plus podría obligarnos incluso a suspender el rally. Sería un golpe muy duro para la organización y para los equipos después de tantos meses de preparación", ha reconocido.

Amplia representación del club organizador

El Real Automóvil Club Circuito Guadalope volverá a tener un importante protagonismo deportivo en esta vigésima edición del Rally Bajo Aragón con 14 equipos representando a la entidad en las modalidades de velocidad y regularidad, combinando pilotos habituales del Campeonato de Aragón con varios debutantes.

Algunos de los coches que participarán en la XX edición del Rally Bajo Aragón durante su presentación / Jesús Burgos

En la categoría de velocidad competirán las parejas formadas por Raúl Sodrín y Alejandro Cases, Rubén Magallón y Óscar Carceller, Mar Palazzi y Joaquín Moreno, Narcisa Alcalá y Nelson Valdegarcia, David Herruz y Jesús Pellicer, Rodrigo Estés y Andrés Lagracia, Adrián Lecha y Belén Maniega y Carlos Arco y Javier Arejos.

Por su parte, en la modalidad de regularidad tomarán la salida Abraham López y Adrián Vela, actuales líderes del Campeonato de Aragón; David Buniel y Diego Garrido, Sergio Sanz y Víctor Sanz, Ibrahim Loukouli e Ignacio Córdoba y Xavi García y Berta García, que debutarán con un nuevo vehículo en esta cita.

La amplia presencia del club anfitrión refleja el buen momento que atraviesa la entidad y el relevo generacional que continúa consolidándose dentro del automovilismo bajoaragonés, con la incorporación de nuevos pilotos junto a equipos ya consolidados en el campeonato autonómico.

Un impulso para Alcañiz y el Bajo Aragón

Durante la presentación también intervino el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Esteban, quien ha destacado el impacto deportivo, económico y social que genera una prueba de estas características. "Más de cuarenta equipos estarán este fin de semana en Alcañiz y el Bajo Aragón, generando movimiento y actividad. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando a los clubes que trabajan para que la ciudad continúe siendo un referente del motor", ha afirmado.

El alcalde puso, además, en valor la labor del Real Automóvil Club Circuito Guadalope por mantener vivo el legado del histórico circuito urbano y la vinculación de varias generaciones de alcañizanos con el automovilismo.

Los ganadores del I Concurso de Dibujo 60 Aniversario del Real Automóvil Club Circuito Guadalope / Jesús Burgos

El concurso escolar acerca la historia del Circuito Guadalope a los más pequeños

La presentación sirvió también para entregar los premios del I Concurso de Dibujo 60 Aniversario del Real Automóvil Club Circuito Guadalope, una iniciativa en la que participaron alumnos de Educación Primaria de los colegios La Inmaculada, Juan Lorenzo Palmireno, Concepción Gimeno Gil y Escolapios San Valero.

El certamen ha permitido acercar la historia del desaparecido circuito urbano a los más jóvenes y el dibujo ganador será la imagen del cartel de la tradicional concentración de vehículos clásicos que organiza el club y que este año se realizará el próximo mes de octubre.

Los premiados fueron Miguel Martínez, en el primer ciclo de Primaria; Amalia Cría, en el segundo ciclo; y Pilar Castañer, en el tercer ciclo, además de los distintos finalistas reconocidos durante el acto.

Con esta iniciativa, el Real Automóvil Club Circuito Guadalope busca mantener la pasión por el motor viva entre las nuevas generaciones y recordar la historia de Alcañiz durante las últimas seis décadas.