Más de 650 personas ya han reservado plaza en Motorland para vivir el eclipse solar del 12 de agosto

El eclipse solar reunirá a más de 650 personas en Motorland Aragón para observar el evento astronómico del siglo. Con 195 reservas registradas para el 12 de agosto, el circuito alcañizano será uno de los cuatro Puntos Oficiales de Observación habilitados por el Gobierno de Aragón. Asimismo, Épila, Calamocha y Javalambre contarán también con puntos oficiales de observación.

Los cuatro POGA suman 1.321 reservas de unidades de acceso --el aforo es de 15.000 vehículos--, que corresponden a 4.539 personas inscritas. El dato refleja una evolución positiva de las inscripciones y confirma que una parte de los visitantes está optando por organizar su desplazamiento a través de espacios preparados. Lo demuestra que el ritmo de reservas se ha intensificado conforme se acerca la fecha del eclipse: más de la mitad de las personas inscritas se han registrado durante el mes de julio y la semana del 13 al 19 fue, hasta ahora, la de mayor actividad, con 916 personas inscritas.

Desde el Gobierno de Aragón se espera que las inscripciones sigan aumentando en las próximas semanas, a medida que se intensifique la campaña informativa y más ciudadanos concreten sus planes para el 12 de agosto. Por ello, Interior y Emergencias insiste en la importancia de reservar con antelación, evitar desplazamientos improvisados y consultar siempre la información oficial

Por puntos de observación, Javalambre es actualmente el espacio con mayor número de personas inscritas, con 1.886 personas y 548 reservas. Le siguen Calamocha, con 1.008 personas y 296 reservas; Épila, con 992 personas y 282 reservas; y Motorland Aragón, con 653 personas y 195 reservas. Javalambre concentra algo más del 40 % de las personas inscritas, mientras que Calamocha y Épila presentan cifras muy similares. En la práctica, las 1.321 reservas equivalen también a 1.321 vehículos o unidades de acceso, un dato especialmente relevante desde el punto de vista de la movilidad, el estacionamiento y la ordenación de los flujos de entrada y salida.

En cuanto al tipo de reserva, la mayor parte corresponde a turismos, con 1.026 reservas y 3.613 personas, casi ocho de cada diez inscritos. A ello se suman 136 reservas de turismo con acampada, que agrupan a 468 personas, y 159 reservas de autocaravana, con 458 personas. Estos datos confirman el interés que está generando el eclipse dentro y fuera de Aragón, pero también refuerzan la necesidad de insistir en la planificación previa y en la utilización de espacios preparados. No se trata solo de personas que quieren observar el eclipse, sino también de vehículos, accesos, estacionamientos, pernoctas y servicios básicos que conviene ordenar con antelación.

En estos puntos "van a tener aparcamiento seguro, un lugar donde pernoctar, zona de baños, de restauración, agua potable y un programa divulgativo, además de una carpa con una pantalla para poder ver el eclipse incluso aunque las condiciones meteorológicas no sean las propicias en ese lugar y en ese momento", ha explicado Clavero.

Puntos locales

Los ayuntamientos de la Comunidad podrán montar su punto local de observacion siguiendo las instrucciones que se les ha transmitido desde la Dirección General de Interior. Estas áreas deberán elegirse con criterios de seguridad: buena visibilidad del eclipse, bajo riesgo de incendio, accesos adecuados, aparcamiento ordenado y posibilidad de evacuación rápida.

El acceso en vehículo no podrá hacerse por caminos o pistas que atraviesen masas forestales, por lo que deberán utilizarse vías seguras y libres de vegetación sensible. Desde el aparcamiento hasta el punto de observación, el itinerario deberá estar señalizado y realizarse a pie. Los ayuntamientos tendrán que prever un procedimiento de evacuación, procurar que el punto esté cerca de un núcleo urbano y de servicios básicos, y comunicar su ubicación y características a la Dirección General de Interior y Emergencias para coordinar el dispositivo.

Procedencias nacionales e internacionales

Los ayuntamientos de la Comunidad podrán montar su punto local de observacion siguiendo las instrucciones que se les ha transmitido desde la Dirección General de Interior. Estas áreas deberán elegirse con criterios de seguridad: buena visibilidad del eclipse, bajo riesgo de incendio, accesos adecuados, aparcamiento ordenado y posibilidad de evacuación rápida.

El acceso en vehículo no podrá hacerse por caminos o pistas que atraviesen masas forestales, por lo que deberán utilizarse vías seguras y libres de vegetación sensible. Desde el aparcamiento hasta el punto de observación, el itinerario deberá estar señalizado y realizarse a pie. Los ayuntamientos tendrán que prever un procedimiento de evacuación, procurar que el punto esté cerca de un núcleo urbano y de servicios básicos, y comunicar su ubicación y características a la Dirección General de Interior y Emergencias para coordinar el dispositivo.

Aragón refuerza la prevención ante el eclipse



El Gobierno de Aragón ha reforzado la campaña de información preventiva ante el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto con nuevos materiales dirigidos a la ciudadanía y a los visitantes que se desplacen a la comunidad para observar el fenómeno. El Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública sitúa la seguridad, la planificación y la información clara como ejes de esta nueva fase de preparación, según ha informado este viernes Miguel Ángel Clavero, director general de Interior y Emergencias.

El eclipse no se aborda desde el Gobierno de Aragón como un evento turístico ni como una celebración, sino como un fenómeno excepcional que puede generar una elevada movilidad en un periodo de tiempo muy reducido. Por ello, el director general de Interior y Emergencias ha insistido en que "la mejor forma de disfrutarlo es preparar la jornada con antelación, evitar desplazamientos innecesarios siempre que sea posible y consultar únicamente los canales oficiales".

En esta fase, el mensaje preventivo se centra en tres ideas principales: planificación, información oficial y autoprotección. Quien quiera ver el eclipse debe prever con tiempo dónde va a estar, cómo va a desplazarse, cuánto tiempo va a permanecer allí y qué condiciones puede encontrar. Además, el fenómeno se producirá en pleno mes de agosto, con altas temperaturas, riesgo de incendios forestales y elevada movilidad en el territorio.

La Dirección General de Interior y Emergencias ha presentado nuevos folletos con recomendaciones prácticas sobre seguridad vial, desplazamientos, prevención de incendios forestales, protección frente al calor, respeto al entorno natural y observación segura del eclipse mediante gafas homologadas y filtros adecuados. Los materiales se han editado en español, inglés, francés y alemán para facilitar la información también a los visitantes internacionales.

Esta nueva actuación se suma al trabajo desarrollado durante los últimos meses. Antes de finalizar el curso escolar se distribuyeron 102.000 gafas homologadas entre los centros educativos de Aragón, acompañadas de un folleto con recomendaciones dirigidas a los escolares. A ello se añadió el reparto de otras 60.000 gafas y dípticos a través de la red de oficinas de turismo.

Refuerzo informativo en agosto

Durante las próximas semanas, el Gobierno de Aragón seguirá reforzando la información preventiva. "A partir del mes de agosto se intensificará la difusión de consejos a través de medios de comunicación, redes sociales y canales institucionales, con mensajes específicos sobre calor, incendios forestales, alimentación, hidratación, protección ocular y respeto al medio natural, además de la seguridad en los desplazamientos y estancias y la prevención ante situaciones de emergencia como incendios o tormentas, que pueden ser graves por el momento del año", ha explicado el director general.

"El Gobierno de Aragón pide a todas las personas interesadas en observar el eclipse que no improvisen, que consulten la información oficial, que realicen su reserva con antelación si van a desplazarse a uno de los puntos habilitados y que sigan en todo momento las recomendaciones de Protección Civil", ha afirmado el director general de Interior, que ha recordado que el principal objetivo "es que el eclipse pueda disfrutarse de forma segura, ordenada y responsable".

Los puntos oficiales de observación impulsados por el Gobierno de Aragón para el eclipse total incorporarán dispositivos LightSound que permitirán a las personas con discapacidad visual experimentar este fenómeno astronómico a través del sonido. El Gobierno de Aragón solicitó su participación en el proyecto Eclipse Inclusivo y ha obtenido los cuatro dispositivos LightSound requeridos para sus puntos oficiales de observación. La iniciativa, liderada por el Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC), busca acercar la experiencia de los eclipses a las personas con discapacidad visual mediante una tecnología que transforma la luz en sonido.