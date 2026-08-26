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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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26 AGO 2026|

Actualizado 20:09

Más de 6.500 personas garantizan una competición segura y controlada durante el Gran Premio de Aragón en Motorland

Alcañiz y sus alrededores inician un gran despliegue a partir de este viernes con más de 6.500 personas. Se vigilará por cielo y tierra y 3.500 personas se encargarán de la organización. A nivel médico se reforzarán hasta 12 servicios médicos del Hospital comarcal

Médicos atendiendo la caída de un piloto./ L.C.
Médicos atendiendo la caída de un piloto./ L.C.

Marina Monreal26 08 2026

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Hace falta un gran equipo para poder recopilar todas las necesidades que se generan durante un mundial de motociclismo. Para garantizar que la experiencia durante este fin de semana sea un éxito en Motorland Aragón la organización cuenta con el trabajo de más de 6.500 personas que se reparten de diversas tareas. La parte más importante será poder garantizar la seguridad.

Para ello, más de 1.200 agentes, unidos a la seguridad privada del complejo deportivo velarán por el correcto desarrollo de todos los eventos que se generan durante el fin de semana. Para ello, será necesario desplazar agentes de Zaragoza y Madrid. A ello se suma la presencia de la Policía Nacional con dos brigadas: la de Seguridad Privada y la de Extranjería y Fronteras. Además, la Dirección General de Tráfico se unirá al dispositivo con medios aéreos. De igual manera lo hará la Unidad de Carreteras del Estado y también se contará con la colaboración de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Una de las novedades será la presencia de la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil que funcionará también como Punto Violeta y estará situada en el recinto. Además, la apertura del nuevo hospital permite contar con un helipuerto para hacer vuelos diurnos.

El operativo de seguridad ha estado en el circuito, accesos y en la ciudad./ Guardia Civil
El operativo de seguridad ha estado en el circuito, accesos y en la ciudad./ Guardia Civil

Personal en el circuito

Solo en el circuito la actividad es frenética. De los 50 trabajadores habituales con los que cuenta el circuito, este fin de semana se cuenta con cerca 600 empleados. A todos ellos se suman 600 especialistas que viajan con MotoGP durante todas las pruebas del Mundial. En el aspecto deportivo, en torno a 230 oficiales tomarán parte en la prueba.

En materia de personal de accesos, 29 personas se encargarán de las taquillas, control electrónico, entre otros conceptos; mientras que en seguridad la suma supera las 1600 personas contando con las fuerzas de seguridad, parking o seguridad privada. Los bares de las zonas de público del circuito contarán con aproximadamente 200 personas junto a alrededor de 30 trabajadores que estarán en la acampada.

El espacio VIP citará a unos 200 profesionales sólo para el catering, lo que se une a las azafatas y personal de las tiendas de Motorland Aragón. Además, el Máster en Ingeniería del Motorsport contará con 35 alumnos que podrán disfrutar y aprender de la élite de MotoGP.

Servicios médicos

El personal médico asciende a 216 personas entre los destinados para el público, paddock y equipos. En la ciudad, se refuerza la atención médica de urgencias en el Hospital de Alcañiz y Cruz Roja atenderá a los incidentes menores que tengan lugar durante los eventos de las tardes y las noches. Por su parte, el Servicio de Bomberos de la DPT movilizará en torno a 70 efectivos de los cuatro parques: Teruel, Alcañiz, Montalbán y Calamocha. Dos bomberos y un camión estarán presenten las 24 horas en el paddock. En total movilizarán 17 efectivos diarios.

Más de 400 periodistas de medio mundo pasaron por el Media Center. / María Celiméndiz
Más de 400 periodistas de medio mundo pasaron por el Media Center. / María Celiméndiz

Comunicación

MotoGP es una de las pruebas más seguidas a nivel global. Más de 90 plataformas y televisiones retransmitirán el evento. Además 400 periodistas y fotógrafos estarán trabajando durante la cita. En la sala de prensa se reunirán 30 trabajadores encargados de atender a medios, redes sociales o conductores de shuttles.

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