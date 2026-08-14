Más de un año de preparación para conseguir una de las mejores imágenes del eclipse

El eclipse para muchos fue tan solo un momento fugaz que sucede cada cientos de años, pero para personas como Juan Carlos Peguero, de Ariño, supuso una preparación de más de un año. El astrofotógrafo analizó diferentes escenarios para conseguir la composición perfecta de todas las fases del eclipse sobre el cielo de Alacón.

“Estuvimos estudiando varios puntos desde hace más de un año, pero al final nos decantamos por Alacón por la accesibilidad y la composición de la imagen”, explica Peguero. En esta se ven las diferentes fases del eclipse cayendo sobre la iglesia de la localidad.

La fotografía narra los momentos más importantes del suceso desde que comienza el anillo de diamantes hasta la puesta de sol. La composición ha sido realizada mediante la superposición de las diferentes imágenes captadas en photoshop, “como si fuera papel de cebolla”, dice el astrofotógrafo.

“El proceso fue sencillo, tan solo tuvimos que colocar el trípode y la cámara y la naturaleza hizo su trabajo”, confiesa el profesional. Con su cámara, un focal de 150 mm y un intervalómetro que captaba la imagen cada cinco minutos, a Peguero le fue suficiente para poder componer una de las imágenes más espectaculares del gran suceso.