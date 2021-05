Mas de las Matas inicia un Plan Retorno con una encuesta vecinal

La rehabilitación de la antigua Casa de los Maestros de Mas de las Matas viene acompañada por un plan retorno que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de forma paralela al proceso de recuperación de este edificio que se destinará a viviendas y espacio coworking.

El objetivo es «ser eficaces en las inversiones» y para ello se ha confeccionado una encuesta para conocer qué necesidades tienen masinos y masinas que residen fuera para regresar al pueblo. Este cuestionario se ha difundido en redes sociales, en las aplicaciones de bando online y ya está abierto a la participación de quien lo desee. Los resultados obtenidos se valorarán de forma conjunta con la Agente de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) de la Comarca del Bajo Aragón y se dará al siguiente paso que será un análisis más en profundidad con las personas seleccionadas entre las participantes y que más pueden aportar. Este segundo sondeo será remunerado ya que requerirá de una dedicación de tiempo y esfuerzo extra y será presencial.

«Si van a llegar fondos a las administraciones queremos saber dónde realmente debemos invertir y por eso preguntamos a los que están fuera qué necesitan para volver porque queremos que regresen, entre ellos y especialmente, los jóvenes que salen a estudiar y no vuelven», dijo la alcaldesa masina, María Ariño. Desde el Ayuntamiento consideran que es buen momento para sondear ya que la pandemia ha sido un punto de inflexión en los modelos de vida de mucha gente que piensa en el pueblo como el lugar en el que quiere vivir con calidad de vida. Especialmente, para quienes pueden teletrabajar.

«Una de las problemáticas de esta provincia es que se puede crear empleo pero a veces no hay gente para cubrirlo, por lo que queremos ver si la urgencia es la vivienda, el empleo y de qué tipo y si lo podemos crear, o es problema de falta de servicios…», reflexionó la primera edil. «Podríamos enfocar la inversión a crear urbanizaciones para viviendas nuevas o a polígonos pero debe haber una necesidad real, no podemos invertir en nada en lo que no vaya a haber demanda», añadió.

Apoyo del FITE

El Ayuntamiento contará con 120.000 euros procedentes del FITE, que unidos a los fondos propios, servirán para iniciar la rehabilitación de la Casa de los Maestros que se convertirán en cuatro viviendas y en un espacio coworking. Las obras están adjudicadas y se prevé que comiencen en este mismo mes que estén concluidas a finales de año. De forma paralela se realizará el sondeo del Plan Retorno y se irán pensando en el equipamiento según avancen los trabajos. «Valoraremos para el próximo presupuesto qué necesitamos y si el espacio coworking lo podemos abrir en un año mejor que en año y medio», concluyó.