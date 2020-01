Masías, pueblos y barrios sin luz, teléfono ni acceso por carretera durante días en el Maestrazgo

En el año 71 fijan por la comarca del Maestrazgo la última nevada de estas características. Sin afinar tanto en la fecha exacta, María habla de «muchos años». En marzo cumplirá 77 años y es una de las vecinas que permaneció aislada en su casa de Dos Torres de Mercader. Sin luz y sin teléfono y con las carreteras colapsadas.



A los barrios de Castellote fue imposible acceder en todo el temporal hasta la noche del miércoles cuando llegó la Unidad Militar de Emergencias (UME). «Dentro de lo malo no lo hemos pasado mal porque teníamos comida. Siempre tenemos porque en el pueblo no hay tienda ni nada para comprar», explicó María Cabrejas que señaló a la falta de luz como el peor problema. En este caso, tiraron de un antiguo fuego para calentarse. «Hacía muchos años que no lo usábamos pero si no iba la calefacción, teníamos que hacer algo», reflexionó. Se pudo acceder a Dos Torres y al resto de barrios de Castellote en una situación muy difícil desde el domingo.



Esa misma noche de miércoles, mientras la UME se disponía a tratar de abrir camino hasta los barrios, en Pitarque no había ni luz y cobertura de telefonía, «a ratos». La preocupación en esta zona de la comarca era llegar a las explotaciones ganaderas donde los animales, aunque estaban preparados, ya se cumplían muchos días sin ir a verlos. «La gente que tiene animales está preocupada», dice un familiar del alcalde que atiende el teléfono mientras él ha ido «a dar vuelta». Lo había dejado en casa «porque han traído un generador de luz y estamos cargando unos cuantos», añadió.



Mismo sentir en Cantavieja, donde además se hundió el techo del pabellón por el peso de la nieve, y en Villarluengo, entre otras poblaciones ganaderas. «Quitando nieve como podemos, centrándonos en los accesos a granjas -que ya hay varias naves hundidas- y en llegar a las masías, que hay nueve en el término y están incomunicadas», dijo el alcalde, Juan Ramón Tena. Indicó, no obstante, que sabían del estado de sus habitantes a través del teléfono, aunque también permanecieron sin luz ni cobertura. Este jueves, Villarluengo, así como Montoro y Pitarque, ya estaba comunicada por carretera con Cantavieja -donde ya se abrió camino a algunas masías- pero no con Ejulve. «Estamos acostumbrados a que nieve y a pasarlo un poco crudo pero una nevada así desde los 70 y creo que en los 90, no se recuerda», añadió.



La quitanieves «pasó de largo» de Miravete de la Sierra donde su alcalde calificó la situación de «vergonzosa» en el grueso de la borrasca. Llegó el miércoles y despejó la carretera a Villarroya de los Pinares pero no la de Aliaga, población de la que mayor dependencia tiene esta localidad. «Es una pista asfaltada que pertenece al Ayuntamiento pero no tenemos medios, hay muchísima nieve», lamentó José Listo. Los vecinos permanecieron día y medio sin luz y con teléfono intermitente.



Los daños también se registraron en La Iglesuela del Cid con la caída de parte de una serrería y varias granjas, y en La Cuba, donde también se hundió el techo del multiusos y el almacén de una granja. «Con la tienda que tenemos en el pueblo nos vamos apañando», dijo el alcalde, Félix Marín. Menos incidencia se registró en Mirambel. Permanecieron sin luz el martes entre las 4.00 y las 18.00. La quitanieves pasó por la carretera el primer día del temporal. «Quizá eso ayudó a que se acumulara menos y hemos podido regresar a las granjas abriendo accesos entre maquinaria del Ayuntamiento y los vecinos», dijo la alcaldesa, Mª Carmen Soler. Calcula que alcanzaron el metro de espesor, como en la mayoría de cascos urbanos, y que será próximamente cuando se aprecien posibles daños.



En Tronchón, la imagen más repetida en estos días ha sido la de calles con vehículos completamente sepultados. La nieve llegaba por la cintura a los vecinos que, una vez amainó el temporal, pudieron salir a la calle, sobre todo, para asistir a los animales. «Cortes puntuales de luz hemos tenido y vamos arreglándonoslas cómo es posible, intentando abrir caminos», dijo el primer edil y presidente comarcal, Roberto Rabaza.

En poblaciones como Molinos, en la parte baja de la comarca, según explicó el concejal, Daniel Torres, recobraron la luz y el teléfono después de un día sin suministro eléctrico. Contabilizaron varios árboles caídos y el derrumbe de una nave.

Evacuación y aislamiento



Este jueves, y a falta de poder comunicar con el resto de localidades, en La Iglesuela esperaban la llegada de la UME. «El personal municipal y los vecinos y vecinas voluntarios están trabajando para eliminar la nieve de las calles y los accesos lo más rápido posible. Sin embargo, los bomberos y los efectivos de la UME todavía no han llegado y sin su colaboración, se teme, no será posible eliminar la nieve y abrir camino», explicó el alcalde, Fernando Safont, a través de un comunicado emitido desde el Ayuntamiento. Calificaron de «duramente», la forma en la que está viviendo el vecindario los estragos de la borrasca Gloria ya que «en la zona de La Costera se encuentra incomunicada debido a la gran acumulación de nieve».



En la localidad, añadieron, se mantiene contacto directo con la Guardia Civil quien, desde que comenzó el temporal, «se ha interesado por el estado del vecindario», apuntó Safont. «Afortunadamente, el municipio cuenta con médico y farmacia». No obstante, en la tarde del miércoles tuvo que ser evacuada una niña debido a una urgencia médica. «Entre la gente se ayudó a abrir camino en la zona alta de la localidad para que pudiese circular el vehículo y trasladarla al hospital». En lo que queda semana quedan suspendidas las clases ya que el colegio es una de las infraestructuras más dañadas.