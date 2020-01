La iglesia de Miravete de la Sierra afronta otro invierno con filtraciones

El crudo invierno ha llegado con nieve en buena parte de la provincia. Las precipitaciones, siempre bienvenidas para el campo, contribuyen por contra a acentuar el mal estado en infraestructuras castigadas. Entre ellas, la iglesia de Miravete de la Sierra, un templo dedicado a Nuestra Señora de las Nieves en el que las filtraciones a causa de daños en la techumbre siguen haciendo estragos desde hace años tanto en el exterior como en todo el interior.



Se han realizado acciones pero todas puntuales y de urgencia. La localidad reivindica una actuación integral valorada en un millón de euros según el proyecto redactado en 2011. Desde el Gobierno de Aragón recordaron «el esfuerzo importante» realizado en la pasada legislatura con una inversión de 70.000 euros que permitió realizar diversas reparaciones en la cubierta del inmueble. El último acercamiento se produjo en diciembre con «cierto interés mostrado por el proyecto desde Patrimonio», según reconoció el alcalde, José Listo. No obstante, no hay más avance. Desde el autonómico aseguraron que, de momento, «no hay contemplada una actuación inmediata» aunque «se valorarán» soluciones en caso de que lleguen peticiones expresas desde el Consistorio. Cabe destacar que la iglesia fue declarada por DGA Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento en 2001.



De momento, el templo afrontará el punto álgido del invierno con «remiendos» y parches que se aprecian también en los suelos. La humedad interior está arrasando buena parte de la carpintería además de las pinturas murales de una iglesia en peligro desde hace tiempo.