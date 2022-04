Un masivo romper la Hora en la Ruta se eleva como signo de unión y duelo

Viernes Santo ha amanecido con los ecos de los tambores y bombos que, al fin anoche, comenzaron a sonar después de más de tres años desde la última vez. En siete de los nueve pueblos de la Ruta del Tambor y Bombo retumban ya las estrechas calles desde que a las doce de la noche se rompió la Hora.

Por fin, Jueves Santo volvió a ser Jueves Santo con miles de personas compartiendo toques al unísono en una noche primaveral que reunió a Albalate del Arzobispo, Alcorisa, Andorra, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén. Este viernes será el turno de Calanda a mediodía cuando los tambores rompan la Hora al unísono y esta vez con la actriz y presentadora Lara Dibildos como invitada. En Alcañiz, que anoche guardó silencio, será esta tarde cuando suenen los tambores en la siempre multitudinaria procesión del Pregón.

Los pueblos de la Ruta vuelven a las calles a preservar unos toques que en 2018 la Unesco incluyó en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La climatología acompaña y se suma a las reuniones de esta Semana Santa que está llamada a ser la del reencuentro. Esta coletilla se ha repetido como un mantra en los días previos y se está cumpliendo. Las casas vacías de esta porción de España despoblada ya están llenas de nuevo, el tráfico es denso y hay gente, mucha gente en las calles intercambiando abrazos desde primera hora de Jueves Santo. Algunos incluso desde Domingo de Ramos. Ha pasado mucho tiempo desde la primavera de 2019 y en medio, una dura pandemia que no termina de extinguirse. Esto no se pierde de vista y no se quiere olvidar, por eso en cada acto se menciona y se recuerda a los que ya no están a quienes ya se les honra haciendo vibrar las pieles de tambores y bombos. Anoche ya sonaron los redobles y mazazos y lo hicieron a rabiar por los que afortunadamente siguen estando en el mismo sitio como hace tres años y por los fallecidos. Por ellos, que son muchos, esta Semana Santa está siendo más especial si es que eso es posible.

Las ganas por volver se reflejan en la participación masiva y en que el regreso viene con novedades. Lejos de estar paradas, durante estos años las juntas de cofradías han seguido ideando y trabajando y ahora toca disfrutar de los resultados. Este Jueves Santo por la mañana, en La Puebla de Híjar y en Albalate del Arzobispo, había dos bombos gigantes recorriendo las calles. En el primer caso, para llevarlo al lugar donde se realizó la presentación oficial ante los vecinos. En el segundo, para trasladarlo al ayuntamiento y dejarlo preparado para la noche. En La Puebla y en Albalate, las novedades fueron estos dos bombos que se sumaron al inicio de romper la Hora desde sus plazas. El invitado poblano fue el presidente de Aragón, Javier Lambán, que presenció cómo se rompe la Hora en la única localidad que lo hace sin vestir túnicas.

En Albalate, el invitado fue el historiador y pregonero de este año José Manuel Pina Piquer. Tras romper la Hora, la noche albalatina continuó con la procesión de los Despertadores en la madrugada acompañados de los tambores y de la matraca, una tradición perdida y recuperada hace unos años. Lo mismo que en Urrea de Gaén, donde también se entonaron las coplas en la noche de subida al Calvario, así como en Híjar. La plaza hijarana volvió a vivir su gran romper la Hora con todo el espacio lleno y con su alcalde dando la orden desde el centro al movimiento de vara de mando. Esta costumbre se mantuvo incluso en 2020 cuando Luis Carlos Marquesán dio la orden desde la más absoluta soledad con los bombos sonando desde las casas en pleno confinamiento. Esta vez fue como siempre y dos horas después, las cuadrillas de tambores se reagruparon para formarse en procesión y solo acallaron a la señal de los Ministros de la Orden Tercera de San Francisco para dejar escuchar las coplas de los Rosarieros que pasaron por las calles y plazas emblemáticas de la villa.

A la señal del bastón de mando desde la ventana del ayuntamiento rompieron al unísono los tambores en la estrecha plaza de los Arcos de Alcorisa que se tiñó de morado de las túnicas. La localidad ya está preparada para que esta tarde salga adelante el Drama de la Cruz, una recreación cuyo buen hacer vecinal ha convertido en una de las citas más esperadas y seguidas por gentes de la zona y por quienes se acercan en estos días a conocer la Ruta y sus costumbres.

Anoche sonaron otra vez los alabarderos marcando el inicio para romper la Hora desde la plaza del ayuntamiento en Samper de Calanda. Lo hicieron abriéndose paso en medio de una marea de túnicas negras. Apenas pasaron unos minutos, esa masa se ordenó en filas para iniciar el camino al Calvario. En la noche cerrada y a decenas de kilómetros de distancia, a la misma hora avanzaron cientos de tambores en Andorra. El camino por el empinado sendero a San Macario se fue iluminando al paso de las antorchas con el Cristo de los Tambores y Bombos a hombros.

En los días que quedan por delante el Santo Entierro será predominante y localidades como Alcañiz vivirán mañana uno de los momentos más especiales con el Sellado del Sepulcro. En Calanda saldrá Longinos, mientras que el Tren del Tambor llegará a La Puebla desde Zaragoza cargado de pasajeros que vivirán el Cese del Toque.

Albalate del Arzobispo

Con las miradas puestas en el balcón del ayuntamiento, donde solo estuvo la alcaldesa y la corporación municipal, sin autoridades invitadas, los albalatinos aguardaron a que el reloj marcase la medianoche. Desde allí llegó la señal que dio la alcaldesa cuando bajó el pañuelo blanco de su indumentaria. La novedad es un tambor gigante que tocaron el presidente de la junta, Miguel del Río; y el pregonero, José Manuel Pina.

Alcorisa

La plaza del Ayuntamiento de Alcorisa volvió a ser testigo de un masivo Romper la Hora. El toque de corneta precedió al movimiento del alcalde, que bajó el bastón de mando para dar la orden de empezar. Los alcorisanos descansarán hasta que a las 17.00 llega uno de los platos fuertes de su Semana Santa: el Drama de la Cruz.

Andorra

Los andorranos vivieron el Romper la Hora en una plaza del Regallo abarrotada de vecinos deseosos de volver a reencontrarse en la medianoche con sus tambores y bombos. A las dos de la mañana y desde el centro del pueblo se inició una de las principales características de su Semana Santa, un desfile de túnicas negras con antorchas que subió por la colina San Macario para llegar a la Ermita del Santo, recogerle y bajar de nuevo hasta el centro del pueblo tocando sin parar los tambores y bombos.

Híjar

La Hora se rompió cuando el alcalde levantó el bastón de mando desde la farola central. Hasta allí llegó a través del pasillo que le abrieron los cientos de tambores y bombos que esperaban en silencio a que llegase el ansiado momento. Luis Carlos Marquesán, visiblemente emocionado, le dio al bastón «con más fuerza que nunca». Tras romper la Hora, se arropó en sus vecinos, dándoles a algunos de ellos abrazos. «Recuerdo el año 2020 con mucha emoción, e incluso con lágrimas al estar en la plaza en soledad. Este año estamos con los que queremos. Si normalmente el acto de romper la Hora es muy emocionante, este año esa emoción se multiplica por parte de todos», dijo. Tras el acto de Romper la Hora fue el turno del canto de los Rosarieros.

La Puebla de Híjar

En una plaza de colores ya que la vestimenta es libre en Jueves Santo, en La Puebla se rompió el silencio con las miradas dirigidas hacia uno de los laterales. Allí, el Tambor de Honor, Fernando Galve, dio inicio al acto con una maza en el nuevo bombo gigante. Fue el alcalde Pedro Bello quien le cedió la maza gigante a Galve «en señal de un nuevo inicio después de dos años tan duros». Galve rompió la maza, aunque siguió tocando y después se la cedió al presidente de Aragón, Javier Lambán; quien junto a Mayte Pérez asistieron al acto y tocaron el bombo al unísono con mazas pequeñas.

Samper de Calanda

Con toda la plaza llena de tambores y bombos, los alabarderos se abrieron paso entre la multitud. Colocados en el centro y en perfecta formación, se ocuparon de dar la señal al toque de cornetas desde el balcón del ayuntamiento para que la Hora se rompiera.

Urrea de Gaén

El Romper la Hora en Urrea tiene en la plaza de la iglesia su punto neurálgico y anoche lo volvió a tener. Cientos de personas, con el negro riguroso de sus túnicas, se congregaron para romper el silencio. Lo hicieron en cuanto sonó la campana que da la orden. Después se entonaron las coplas en la noche al Calvario. Como invitada estuvo tocando el tambor la Teniente Coronel Silvia Gil, a quien costó encontrarla entre la multitud, ya que ella y el alcalde se vistieron de cofrades y estuvieron en la plaza entre el resto de vecinos.