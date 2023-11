El Matarraña reclama a DGA más financiación para poder mantener sus servicios

El Matarraña insiste en reclamar al Gobierno de Aragón más financiación para las Comarcas, que han visto en los últimos años como se encarecen los servicios que costean y no aumentan las transferencias económicas que reciben. La institución comarcal matarrañense gestionará el próximo año 4,2 millones de euros, una cifra más elevada que la cuantía de este 2023 (2,9 millones) porque es uno de los cinco territorios de Aragón que elaborará un Plan de Sostenibilidad Turística en Destino con 1.258.000 euros. No obstante, para el día a día cuenta con la misma financiación que desde hace más de una década, con lo que «no puede costear todos sus servicios» según palabras de su presidente, Fernando Camps. Actualmente reciben 1,3 millones cuando llegaron a ingresar 1,7.

De hecho, por primera vez los ayuntamientos van a tener que realizar una aportación económica para financiar la Escuela Comarcal de Educación Infantil ‘Sagalets’. Cada uno de los 10 municipios con aula deben pagar 4.000 euros para poder mantener abierta su escuela infantil, un modelo que es uno de los emblemas del Matarraña y ha sido alabado por la consejería de Educación, que incluso se está planteando replicarlo en otras comarcas.

Sin embargo, que la gestión sea comarcal y no local, con cada ayuntamiento haciéndose cargo de su escuela infantil, ocasiona que la subvención autonómica que se recibe sea menor. En total, la Comarca ingresa 180.000 euros por las 10 aulas y, en cambio, si fueran municipales DGA debería aportar un total de 225.000. «Ahorramos una buena cantidad a la consejería de Educación y además, damos un mejor servicio. Aquí funcionamos como un CRA, las maestras trabajan conjuntamente con reuniones y proyectos comunes, no se sienten solas. Además, tenemos dos docentes más contratadas por lo que si a las 8 de la mañana una profesora no puede acudir a clase, a las 9 ya se la ha sustituido. Esto en un aula municipal no ocurriría pero es que los pueblos tampoco podrían costear el servicio», explicó el presidente en la atención a los medios posterior al pleno comarcal de aprobación de los presupuestos el martes.

Unos días antes ya reivindicó la mejora de la financiación aprovechando la visita a la Comarca de la directora General de Administración Local del Gobierno de Aragón, Marina Sevilla; y de Luis Carlos Marquesán, asesor del Gabinete de Presidencia del Gobierno de Aragón. Otros proyectos que Camps planteó a Sevilla para mejorar la financiación son el sistema de recogida selectiva de residuos Porta a Porta y el servicio comarcal de Educación de Adultos.

En el pleno se habló también de que los 10 municipios pagan 4.000 euros por su aula independientemente del número de alumnos con los que cuentan. En este sentido, el presidente se mostró favorable a que esta cantidad pueda disminuir a lo largo de 2024 si hay otras partidas que no se ejecutan. «Esperamos que al final los ayuntamientos no tengan que pagar pero, por el momento, necesitamos los 4.000 euros para cuadrar el presupuesto», precisó.

Las cuentas contaron con el voto a favor de PP y PAR, la abstención de PSOE y Teruel Existe; y la negativa de CHA. Los socialistas se mostraron en contra de que todos los pueblos paguen lo mismo por la escuela infantil independientemente del número de niños y Teruel Existe y CHA preguntaron por la gestión del plan turístico. Los primeros dijeron que «no está claro» cómo se va a invertir y el edil de CHA criticó que, por el momento, la vía verde solo reciba el 1%. En este sentido el presidente explicó que el plan aún no está elaborado ni las cifras finales fijadas.

Gestión de la materia orgánica

Por otro lado, en el pleno se dio el visto bueno a que Arcoiris haga uso de la planta de purines de Peñarroya para gestionar el orgánico pagándole 50 euros por tonelada. «Hacer compost está muy bien pero se le deben dar unos tratamientos que nosotros no podemos hacer y, además, necesitamos un certificado para venderlo. En estos momentos lo regalamos y elaborarlo nos cuesta un precio elevado por lo que vamos a estudiar la oportunidad que nos brindan», explicó Camps, quien dijo que, aunque finalmente se llegue a un acuerdo con Arcoiris, no se perderá la licencia para fabricar compost. Además, el objetivo de esta legislatura es crear una planta de transferencias.

Declaración institucional

Asimismo, la Comarca aprobó una declaración institucional «a favor del modelo de desarrollo basado en el respeto al paisaje y el desarrollo sostenible» impulsado desde hace más de 20 años «absolutamente incompatible con el desarrollo de parques eólicos». No obstante, también apunta que «respeta las distintas sensibilidades locales» y, de hecho, la única abstención fue la de Rosa Orona, alcaldesa de Mazaleón, única localidad en la que en las consultas vecinales se votó a favor de las renovables.

Presupuestos 2024 por áreas

– Área de Servicios Administrativos: 764.679 euros

– Área de Servicios al Territorio: 2.039.650 euros

– Patrimonio Cultural: 52.400 euros

– Medio Ambiente: 176.400 euros

– Turismo: 1.522.850 euros

– AEDL: 49.400 euros

– Cultura: 158.300 euros

– Promoción y Protocolo: 80.300 euros

– Área de Servicios a las Personas: 1.418.800 euros

– Servicio Social: 1.123.800 euros

– Juventud: 44.000 euros

– Deportes: 251.000 euros