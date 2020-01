El Matarraña solicitará ser declarado como zona catastrófica por los daños de la borrasca Gloria

La comarca del Matarraña solicitará a las instituciones ser declarada como zona catastrófica. Así se desprende de la reunión mantenida el lunes por la noche entre los 18 alcaldes de la zona y el consejo comarcal que tuvo lugar en la sede comarcal de Valderrobres. Alcaldes y consejeros hicieron una primera valoración de daños y hasta el momento se han contabilizado pérdidas de más de 17 millones de euros. Sin embargo apuntaron a que todavía no se sabe el alcance real de los daños puesto que todavía no se ha podido acceder a multitud de fincas y los propietarios afectados, en buena parte, todavía no han podido peritar y valorar los desperfectos causados por la tormenta de nieve y agua. «No vamos a poder solucionar todos los daños sin ayuda exterior. En todos y cada uno de los municipios del Matarraña los daños son millonarios, por eso vamos a solicitar la declaración de zona catastrófica», afrimó Rafael Martí, presidente de la comarca del Matarraña.

En Beceite las filtraciones produjeron un derrumbe debajo de una calle por lo que se tendrá que acometer su reconstrucción

Durante la reunión de igual modo se manifestó el malestar de alcaldes y vecinos por el apagón eléctrico, que en algunas localidades como Peñarroya de Tastavins fue de casi 4 días. Tras los repetitivos apagones registrados en 2013 y en 2015 lo cierto es que desde la compañía eléctrica se llevaron a cabo una serie de inversiones para mejorar las líneas. Sin embargo hasta hace pocos días la situación, denunciaron, continuó siendo de caos. «Entendemos que este temporal ha sido extraordinario, pero nos parece indignante que, tras afirmarnos Endesa que esto no volvería a suceder, nos hayamos quedado sin electricidad con la que estaba cayendo», añadió Martí.

Árboles caídos en pleno casco urbano de La Fresneda.

Los daños se reproducen a lo largo y ancho de las poblaciones del Matarraña así como las vecinas bajoaragonesas del Mezquín. Se han contabilizado más de 30 explotaciones ganaderas aplastadas por la nieve e innumerables derrumbes en terrazas y cubiertas de viviendas. En Cretas el molino y almazara de Torre Gachero se derrumbó afortunadamente sin que hubiese nadie dentro en aquel momento. Las terrazas, muros, desprendimientos y árboles caídos se reproducen por todas y cada una de las 18 localidades. Solo Valderrobres había contabilizado ya 4 millones de euros en pérdidas. En Peñarroya de Tastavins las pérdidas superan ya los 3 millones. En Beceite la cifra ascendía ya a 700.000 euros. En Calaceite los daños se contabilizan por ahora en 300.000 euros. En Valjunquera solo en instalaciones municipales un total de 100.000 euros y un largo etcétera. Muchos municipios continúan en estos momentos contabilizando los interminables daños.