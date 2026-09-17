El Matarraña Team ha regresado del Campeonato de Europa Master of Road, disputado del 10 al 13 de septiembre en Rumanía, con un balance de siete medallas internacionales. El conjunto matarrañense estuvo representado en las diferentes pruebas por varios de sus corredores, que consiguieron subir al podio tanto en las clasificaciones individuales como por equipos.

El presidente del Matarraña Team, Carlos Jávega, logró el oro por equipos en categoría M35 en la prueba de subida vertical y la plata por equipos en la carrera de montaña. En ambas competiciones estuvo acompañado por Iván Suelves, también integrante del equipo español en esta categoría. Por su parte, Alina Echim consiguió dos medallas por equipos en F45, un oro y una plata, mientras que José Miguel Elías sumó dos bronces, uno individual y otro por equipos.

Dos pruebas muy diferentes

El campeonato planteó dos retos muy distintos para los corredores. La subida vertical, disputada sobre un recorrido de apenas 3,5 kilómetros y cerca de 1.000 metros de desnivel positivo, exigió un esfuerzo especialmente explosivo. Jávega terminó en quinta posición individual, pero consiguió proclamarse campeón de Europa por equipos junto a la selección española.

"Competir por equipos a mí es algo que me motiva muchísimo porque, al final, no todo depende de ti", explicó Jávega, quien destacó que un deporte individual "se convierte en un deporte colectivo" durante este tipo de campeonatos. La segunda prueba fue la carrera clásica de montaña, con 12 kilómetros y 400 metros de desnivel positivo, celebrada en el entorno del bosque de Râșnov. El matarrañense volvió a finalizar quinto en la clasificación individual y logró la plata por equipos.

El Matarraña Team durante el fin de semana en Rumanía / Cedida

El recorrido fue, según explicó, "muy intenso y muy rápido", con un trazado que obligó a mantener un ritmo elevado durante buena parte de la carrera. "Fue una zona muy bonita. Me encantó el sitio, me encantó el pueblo y me encantó correr allí", señaló.

Un campeonato más allá de las medallas

Jávega valoró especialmente el rendimiento colectivo del Matarraña Team y la experiencia compartida durante los cuatro días de competición. Más allá de los resultados, destacó la convivencia entre los integrantes del equipo y la oportunidad de disputar un campeonato internacional. "Ha sido un viaje de competición, pero también ha sido un viaje de familia", resumió el director del conjunto matarrañense, que considera que el equipo ha demostrado nuevamente su capacidad para competir a nivel nacional e internacional.

En este sentido, Jávega subrayó que la clave está en "atrevernos con las cosas, ir a los campeonatos, formar parte de ello y disfrutar". El componente económico corre a cargo de cada deportista, mientras que el principal esfuerzo, según explicó, está relacionado con el tiempo dedicado a los entrenamientos y al propio desplazamiento.

Cuatro años dominando en Aragón

El Matarraña Team afronta ahora la recta final de la temporada con nuevos objetivos. El próximo será este fin de semana, con la disputa del Campeonato de Aragón de Clubes en el Moncayo, una competición en la que el Matarraña Team lleva cuatro años imponiéndose tanto en categoría masculina como femenina.

Para esta cita, el equipo desplazará a 15 corredores, cinco chicas y diez chicos, con el objetivo de volver a pelear por los títulos autonómicos. Jávega reconoce que la competición masculina estará este año "más disputada", aunque confía en las opciones del conjunto. Posteriormente, dentro de dos semanas, el equipo afrontará el Campeonato de Aragón de Kilómetro Vertical en Bielsa, competición con la que pondrá el punto final a la temporada.