Max Travers y Laura Clavería se imponen en el VIII Cross Calanda-Bajo Aragón

El VIII Cross Calanda-Bajo Aragón reunió este fin de semana a corredores de distintas categorías en una jornada marcada por la lluvia, pero con unas condiciones del terreno favorables para la competición. Max Travers se proclamó vencedor de la clasificación absoluta masculina, por delante de Nahum Calaceit, de Calanda, y del alcañizano Carlos Pitarque, que completó el podio. Jacobo Anento, también de Alcañiz y perteneciente al Tragamillas, cruzó la meta en cuarta posición.

La prueba se disputó sobre un circuito al que los participantes debían dar cinco vueltas de 1,2 kilómetros cada una, hasta completar un recorrido total de seis kilómetros. Travers detuvo el cronómetro en 20 minutos y 34 segundos, mientras que Calaceit terminó en 20:54 y Pitarque lo hizo en 21:01. Anento fue cuarto con un tiempo de 21:29.

Una última vuelta decisiva

La carrera masculina estuvo marcada por la lucha por las posiciones de podio. Travers consiguió abrir una pequeña ventaja desde el inicio, mientras que por detrás se formó un grupo perseguidor con Calaceit, Pitarque y Anento.

Los tres mantuvieron la pelea por los puestos de honor durante buena parte del recorrido, hasta que Pitarque y Calaceit consiguieron distanciarse de Anento. La segunda plaza se decidió en los últimos metros, cuando el corredor de Calanda lanzó un cambio de ritmo a falta de unos 200 metros que le permitió superar al alcañizano.

Laura Clavería gana en categoría femenina

En la clasificación femenina, la victoria fue para la alcañizana Laura Clavería, que completó el recorrido en 25 minutos y 3 segundos. Carmen Cantero, de Caspe, finalizó segunda con un tiempo de 26:37, mientras que Marta Ferrer ocupó la tercera posición con 27:57.

La clasificación general absoluta también contó con la participación de corredores de diferentes categorías de edad, tanto en categoría masculina como femenina, en una jornada que combinó la competición popular con las pruebas escolares.

Protagonismo también para las categorías escolares

El programa del VIII Cross Calanda-Bajo Aragón incluyó carreras para las categorías de formación, desde prebenjamines hasta sub-16, tanto masculinas como femeninas. En sub-16 masculino, el triunfo fue para Lucas Monclús, con un tiempo de 8:44, mientras que Telma Clemente se impuso en la categoría femenina con 9:44.

En sub-14, Álvaro Puértolas venció en la prueba masculina con 7:15 y Ángela Bernal hizo lo propio en la femenina con 8:01. En sub-12 masculino, Fernando Centella fue el más rápido con 4:45, mientras que Ainara Cubero ganó la carrera femenina con 5:20.

Por su parte, Miguel Guallar se impuso en sub-10 masculino con un registro de 3:13 y Abril Magallón logró la victoria femenina con 3:27. En las carreras prebenjamines, Daniel Rodenas ganó la prueba masculina con 43 segundos y Sabina Supervía se llevó la femenina con 52 segundos.

El circuito comarcal continuará el próximo 8 de noviembre en Alcorisa, donde los participantes tendrán una nueva oportunidad de competir en esta cita atlética que se desarrolla durante los meses de otoño e invierno.