Irene Burillo roza los cuartos de final tras casi tres horas de partido y cae en semifinales de dobles en el Open de Lisboa

La tenista caspolina Irene Burillo ha firmado una destacada actuación en el WTA 125 Lisboa Belém Open, disputado del 12 al 18 de octubre sobre tierra batida en el Club Internacional de Foot-ball de Lisboa, en Portugal. La del Bajo Aragón-Caspe se quedó a las puertas de los cuartos de final del cuadro individual tras protagonizar un exigente encuentro ante la española Jéssica Bouzas Maneiro, a quien llevó hasta el límite en un partido que se prolongó durante dos horas y 52 minutos. Además, Burillo alcanzó las semifinales de dobles junto a la italiana Aurora Zantedeschi.

En la competición individual, Burillo, situada en el puesto 212 del circuito profesional, comenzó su participación con una sólida victoria ante la eslovaca Vyktória Morvayová. La caspolina se impuso por un contundente 6-0 y 6-3 en dieciseisavos de final, un resultado que le permitió acceder a la siguiente ronda y medirse con una de las principales favoritas del torneo, la gallega Jéssica Bouzas Maneiro, primera cabeza de serie y número 99 del ránking mundial.

Burillo fuerza el tercer set ante Bouzas

El duelo de octavos de final se convirtió en una batalla de casi tres horas. Bouzas consiguió llevarse la primera manga por 6-3, pero la tenista de Caspe respondió con un idéntico marcador en el segundo set para igualar el encuentro y obligar a su rival a jugarse el pase a cuartos en el parcial definitivo.

Burillo mantuvo el pulso durante todo el enfrentamiento y llegó a situarse con ventaja de 3-5 en el tercer set, poniendo contra las cuerdas a la tenista gallega. Sin embargo, Bouzas reaccionó en el tramo decisivo, encadenó tres juegos consecutivos y terminó cerrando el partido por 7-5.

La gallega necesitó su sexta bola de partido para certificar la victoria, después de levantar varias ventajas de Burillo y evitar que el encuentro se prolongara hasta el desempate. Pese a la derrota, la caspolina demostró su capacidad competitiva frente a una rival situada entre las cien mejores del mundo y que aspiraba a disputar una nueva final tras haber sido subcampeona del WTA 125 de Jingshan (China) a principios de octubre.

Semifinales en el cuadro de dobles

La participación de Burillo en Lisboa también dejó un resultado destacado en la modalidad de dobles, donde formó pareja con la italiana Aurora Zantedeschi. Ambas lograron avanzar hasta las semifinales después de superar dos rondas.

En octavos de final, la pareja hispano-italiana se impuso a las portuguesas Milana Ivantsiv y Beatriz Castro por 3-6 y 2-6. Posteriormente, en cuartos, Burillo y Zantedeschi volvieron a demostrar su solidez para derrotar a la francesa Sara Cakarevic y a la croata Tena Lukas por 4-6 y 2-6.

Su recorrido terminó en semifinales, donde se enfrentaron a las eslovenas Nika Radisic y Dalila Jakupovic. El encuentro se resolvió en tres sets, con victoria para sus rivales por 4-6, 6-4 y 10-6 en el súperdesempate. De esta manera, Irene Burillo cerró su paso por el torneo lisboeta con una presencia en las semifinales de dobles y una actuación muy competida en individuales, en la que estuvo cerca de eliminar a una de las favoritas del cuadro.