Mazaleón califica de «desastre» los daños provocados por la tormenta y pide ayuda a las administraciones

La tormenta descargó en Mazaleón este miércoles con intensidad torrencial y fue acompañada de granizo, inundando bajos de viviendas, calles y arrasando campos y huertos. Los más de 90 litros por metro cuadrado que cayeron en menos de una hora causaron cuantiosos daños en todo el casco urbano. Las calles se transformaron en ramblas y piscinas, inundando garajes y bajos de viviendas. La inundación fue especialmente intensa en los alrededores de la Val de Alcañiz, que se desbordó al recoger también las precipitaciones procedentes de Valdealgorfa y localidades próximas.

La tromba, que no se veía desde la supercélula de 2003 -en la que se produjo un tornado- afectó especialmente a los almendros, olivos, melocotón y huertos. También los caminos y pistas de acceso, que recientemente se habían arreglado con una moto niveladora sufrieron importantes daños.

El alcalde, Rafael Martí, junto a las piscinas de Mazaleón que han quedado inutilizadas./ Nerea Altaba.

No solo la agricultura se vio afectada, pues fueron múltiples las viviendas y garajes que continúan limpiando el paso del agua. Las calles del casco urbano vieron pasar tras ellas ríos que alcanzaba el medio metro según los vecinos. De igual modo, las piscinas municipales quedaron inutilizadas después de que la lluvia torrencial y el granizo llenasen el vaso de lodo. «Vamos a tardar mucho en recuperar la normalidad. Los destrozos son muy cuantitativos y todo se une a la situación que venimos arrastrando del sharka. El panorama es dantesco y la situación es dramática», dice el alcalde, Rafael Martí.

Varios operarios achicando agua en el entorno de la acequia./ N.A.

Las precipitaciones se cebaron en muchos cultivos que eran jóvenes, debido a que se replantaron tras ser arrancados durante el brote de sharka. Fueron muchos los agricultores jóvenes que habían entrado recientemente en el sector. «Nos enfrentamos a la peor crisis que Mazaleón ha conocido en las últimas décadas. Vamos a necesitar apoyo institucional y pedimos que se sea sensible al drama al que ya nos estamos enfrentando», añade Martí.

Los agricultores del pueblo hacen hincapié en que el daño no está únicamente en el actual fruto, sino que afectó a los sistemas de regadío y la tierra. Por lo que una vez pasado el temporal queda un largo trabajo de limpieza y vuelta a plantar. «Fui de los pocos que no tuvo que arrancar todos los melocotoneros tras la irrupción del sharka. Lo poco que tenía se ha ido al traste. En el caso de las hortalizas no ha quedado nada. No tengo palabras para describir lo que veo», explicó ayer Eduardo Segura, agricultor del pueblo.

Los mazaleonenses advierten de que además de peligrar la economía del municipio, se enfrentan a un éxodo demográfico que ya ha comenzado. Según el alcalde más del 70 % de los habitantes se dedican al sector. «Está todo machacado. Se han visto afectados el 100% de los huertos. Ya no es solo un tema económico, que también, los ánimos están por los suelos y no sabemos ya qué hacer», añade Andrés Sostres, joven agricultor y concejal de Mazaleón. El consistorio celebrará este viernes un pleno extraordinario en el que, entre otras medidas, se solicitarán ayudas al Gobierno de Aragón y a la DPT.