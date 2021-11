La crisis del sharka provoca que varias familias hayan dejado ya Mazaleón

«He tenido que arrancar 5.000 melocotoneros en los últimos dos años. En Mazaleón nos sentimos engañados porque pensamos que las cosas se hubiesen podido hacer de otra manera». De esta contundente forma se lamenta el joven agricultor Joan Omella. A sus 31 años y padre de una niña de poco más de 1 año desconoce cuál va a ser el futuro del principal sector económico de Mazaleón: el cultivo del melocotonero.

La aparición de un brote de virus sharka-m en los frutales de D.O. Calanda de la localidad y de la vecina Maella, llevó al Gobierno de Aragón a tomar una radical decisión: arrancar de raíz todos los melocotoneros afectados. El resultado fue que Mazaleón perdió 120 hectáreas de este cultivo, lo que supone el 90% de su extensión original. Los efectos ya se dejan notar y la Cooperativa -con 160 socios- ha pasado de contar con una producción de 2.000.000 de kilogramos a tan solo 200.000. Por ello, de no cambiar la situación los propios agricultores plantean cerrarla. La situación ha provocado que varias familias, que decidieron establecerse en la localidad para trabajar en el sector frutícola, ya hayan emigrado. El efecto se está notando ya en la escuela, que ha perdido alumnos.

Imagen de archivo de un campo de Mazaleón al que se le arrancaron los árboles afectados por el brote de sharka./ J.D.L.

Tras un primer y doloroso proceso de arrancado, el joven Omella adquirió 1.200 árboles más en La Rioja pagando además royalty y limpios del virus, sin embargo nuevas analíticas llevadas a cabo por DGA le obligaron también a arrancarlos, algo que aún no se explica. Por ello decidió llevar a cabo un contranálisis en un laboratorio de referencia de Lérida que determinó que ninguno de sus ejemplares estaban afectados por sharka. «Nos pusimos en contacto con DGA y la respuesta fue que no harían una contra-analítica y que si no estábamos conformes fuésemos a los tribunales. Yo lo que quiero es trabajar, no luchar contra una pared», lamenta.

Los agricultores denuncian que la Unión Europea denominó a este virus -inocuo para la salud humana y animal- «enfermedad de convivencia» y pusieron como ejemplo otras zonas de Europa y la cercana comarca del Bajo Cinca donde han aparecido brotes y no se ha procedido a arrancar de forma masiva el preciado melocotonero. «No entendemos cómo a nosotros se nos exigió arrancar por que en otros lugares ya se está obrando de otra manera. Pensamos que se nos ha ninguneado», explicó Gregorio Celma, presidente de la Cooperativa de Mazaleón. Algunos agricultores como el joven Omella encargaron una contra-analítica.

Los afectados no saben qué hacer y además de calificar las líneas de ayudas de insuficientes acusan a DGA de que su aplicación es «inefectiva». Tras una primera subvención directa para el arranque de los árboles, explicaron que las pérdidas totales son, de al menos, 24.000 euros por hectárea. Muy por encima de los 10.000 euros que entre las distintas líneas podría recibir el agricultor, en el mejor de los casos. Desde el sindicato Uaga apuntaron a que tan solo se han podido tramitar 12 solicitudes para acogerse a las ayudas anunciadas por el ejecutivo y denuncian que las ayudas están condicionadas a planes de mejora y que a su vez, estos planes, están muy condicionados.«Hemos visto que la administración no está abierta a negociar y creemos que se hubiesen podido hacer las cosas de otra manera», explicó David Andreu, secretario general provincial de Uaga en Teruel.

Desde el Ayuntamiento de Mazaleón subrayaron su preocupación por la situación derivada de este arranque forzoso. El alcalde, Rafael Martí, solicitó una reunión con el Presidente, Javier Lambán, para plantear la elaboración de un plan de recuperación para la localidad. «No sé si son del todo conscientes en DGA de la catástrofe que esto ha supuesto para nosotros. Mazaleón está en la UCI, la cooperativa, los agricultores y los productores no saben ya qué hacer porque se han quedado sin nada», afirmó el alcalde Martí.

El PP pide 3 millones al Estado

El Partido Popular presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para incluir una partida ministerial de 3 millones de euros de ayudas directas a los afectados. Todo ello después de que la Diputación de Teruel aprobase una declaración institucional, a iniciativa de los Populares, en la que pidieron al Gobierno de Aragón y a otras administraciones reforzar las medidas de apoyo a los agricultores afectados.