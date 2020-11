«Mi exmarido quiso enviar a una persona a matarme… y ya está libre»

Hace año y medio saltaba a los medios la detención en Alcañiz de un hombre por contactar con un sicario para matar a su exmujer. El hombre ingresó en prisión como presunto autor de un delito de conspiración para cometer un delito de asesinato dentro del ámbito de los delitos de violencia sobre la mujer. Fue la propia exmujer la que puso la denuncia al enterarse de los planes de su exmarido contra ella y ahora, año y medio después, denuncia públicamente su estupor e indefensión al conocer su puesta en libertad provisional bajo fianza a la espera de juicio y sentencia. «Me han dado un aparato que da la alarma si se acerca pero es que no se trata de él, se trata de la persona a la que pueda mandar para que termine lo que quería hacer conmigo entonces», dice ella. Es Fairouz Zeroual tiene 46 años y dos hijos adolescentes menores de edad. «Temo por mí y por ellos: ¿Con quién se quedan si me pasa algo? No tengo a nadie de mi familia aquí», dice.

La argelina regenta desde hace años una tienda en la capital bajoaragonesa por lo que es conocida por mucha gente. Vende alimentación y otros artículos procedentes de muchos países por lo que el establecimiento está siempre bastante concurrido. No sólo eso, además muchas personas recurren a ella para que les eche una mano con algunos trámites burocráticos, labor que hace «por ayudar a quien pueda». Corre la persiana con las claras del día y por allí pasan tanto extranjeros afincados en Alcañiz, como vecinos locales de los de toda la vida. «Mucha gente ya sabe todo lo que pasó porque ya nos conocemos pero quiero que se sepa mi situación actual porque me siento indefensa y así si alguien ve algo extraño que me alerte», lamenta.

La mujer, que ya había denunciado en otras ocasiones al hombre por violencia machista, no se explica qué ha cambiado respecto a mayo de 2019 para que ahora se le haya concedido la libertad. «No ha cambiado nada, no hay pruebas que indiquen lo contrario a entonces. Entonces, ¿qué vale mi vida… los 5.000 euros de la fianza? ¿Cómo voy a vivir yo ahora mirando todo el tiempo a mi alrededor alerta de cualquier sospecha porque no sé a quién puede mandar a por mí? Vivo en una inseguridad por mí y por mis hijos», reflexiona.

Los hechos

Los hechos se remontan a mayo de 2019 cuando denunció a su exmarido, un holandés afincado en Alcañiz, después de que la hija de ambos -ya divorciados desde hacía un año- le alertara de unos mensajes que había visto al pedirle su móvil después de que el suyo hubiera dejado de funcionar. Observó que su padre había contactado con un sicario en México para que se desplazara hasta Alcañiz y asesinara a la mujer, algo para lo que ya había adelantado 2.000 euros. El detenido fue trasladado a la prisión de Teruel imputado por un delito de asesinato en grado de proposición. La magistrada del juzgado de Instrucción nº 1 de Alcañiz decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de conspiración para cometer un delito de asesinato dentro del ámbito de los delitos de violencia sobre la mujer.

En la prisión de Teruel ha permanecido desde mayo de 2019 hasta el viernes cuando salió en libertad provisional bajo fianza de 5.000 euros. Como explican fuentes del caso, «no es una medida excepcional pero la sorpresa en este caso radica en que no se ha dado ninguna circunstancia que modifique la situación respecto a la de hace año y medio por la que entró en prisión». El hombre sale con una orden de alejamiento que controla una pulsera que lleva él y que hace saltar la alarma en un aparato que debe llevar la denunciante siempre encima y al que ella también puede recurrir en caso de verse amenazada. Tampoco puede entrar en el partido judicial de Alcañiz y debe comparecer semanalmente en un juzgado o jefatura de policía. Así será mientras no haya sentencia salvo incumplimiento de cualquiera de estas medidas.

Se abre un plazo para recurrir esta decisión -algo que ya ha hecho la denunciante a través de su abogado en la Audiencia Provincial- y el caso seguirá los cauces habituales. No obstante, estas mismas fuentes aseguran que «no es fácil aventurarse a hablar de plazos en un sistema ralentizado a causa de la crisis sanitaria».