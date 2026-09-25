Miguel García llevará a Albalate del Arzobispo al nacional y al mundial de masaje deportivo

El escudo de Albalate del Arzobispo estará muy presente en las competiciones nacionales y mundiales en las que se medirán los mejores masajistas deportivos. Miguel García Muñoz, un vigués nacido en Zaragoza y descendiente de Albalate, será el encargado de llevar al Bajo Martín por bandera. Desde su consulta en Vigo se prepara para representar a Galicia -y a Albalate- en el Campeonato de España de Masaje Deportivo que acogerá Madrid del 13 al 15 de noviembre; y en el Campeonato del Mundo que se celebrará en Roma del 27 al 29 de noviembre.

Este verano ha pasado unos días de vacaciones en el pueblo, pero esta vez el descanso lo ha combinado del 21 al 26 de agosto con su actividad ya que ha realizado sesiones en Ibero Gym, el gimnasio de su amigo Jesús Villanueva. "Poder trabajar con la gente del pueblo, aparte de que es mi trabajo, ha tenido una parte sentimental para mí", reconoce. Y es que las raíces le llegan hasta el nombre y el apellido, que son los mismos que su abuelo al que define como "un albalatino de pro".

Nieto del barbero de la calle Mazas

"Mi abuelo Miguel tenía una barbería en la calle Mazas y, que 50 años después yo pueda atender a los vecinos de Albalate como hizo él, me resulta algo emotivo", añade. Se siente en casa, porque está en casa. Dice que en Albalate todo el mundo conoce a su familia. Tanto a sus "yayos" Miguel y Manoli, como a su tía Justa y a su padre, que también es albalatino. En Andorra también hay parte de origen familiar. "Nos conocen a todos en Albalate, y mis padres están pasando más tiempo allí y eso está fortaleciendo más el vínculo", sonríe.

Su intención es que este vínculo sea cada vez mayor y poder pasar más tiempo en Albalate durante el año. De hecho, no descarta establecerse parcialmente en la localidad en el futuro.

El mejor masajista deportivo de Vigo

En la localidad del Bajo Martín ya son conocedores de la gesta que se propone García. Dos décadas de profesión le avalan, y también la alta consideración que tiene en el sector. Reconoce que no sabía de la existencia de estas competiciones, por lo que la invitación que recibió para participar y representar a Galicia fue una sorpresa. La llamada no fue una casualidad, porque después de veinte años dedicado al masaje deportivo, actualmente goza de la consideración de mejor masajista deportivo de Vigo (una ciudad de 270000 habitantes).

Ha trabajado con deportistas profesionales, así como con clubes deportivos, y también con deportistas aficionados de diferentes disciplinas, además de con personas que en su día a día requieren de tratamientos por problemas musculares. Ahora afronta uno de los mayores retos de su trayectoria "con toda la ilusión" por hacer el mejor papel y por representar a Galicia y llevar en su camino a Zaragoza, Aragón y, especialmente, a Albalate del Arzobispo.

La competición: tiempos medidos y diferentes estilos de masaje

El Campeonato de España se celebrará en IFEMA, en Madrid, del 13 al 15 de noviembre. Comenzará con la recepción de participantes y toda una jornada dedicada a diferentes masterclass. El sábado se realizarán las rondas clasificatorias y el domingo será turno de las semifinales y finales para proceder a la entrega de premios y clausura.

El quiromasajista Miguel García, en acción en su consulta en Vigo donde trata a deportistas profesionales, aficionados y a personas que precisan de tratamiento muscular en su día a día. / Sara Bermejo

Los participantes deberán realizar dos masajes de 45 minutos en la categoría principal que se inscriban ante un jurado. Dispondrán de 10 minutos previos para acondicionar el espacio, y de 5 posteriores para limpiar y recoger. Según las bases, para el sistema de calificación, la valoración se realizará mediante tablas específicas por categoría, evaluando la técnica, precisión, fluidez, creatividad e interacción con el receptor. Es obligatorio entregar el protocolo de masaje al jurado antes de la prueba.

El jurado valorará aspectos como la técnica, la calidad, ergonomía e, incluso, la preparación de la camilla. En la competición hay diferentes modalidades, como masajes a cuatro manos, tailandés, faciales, deportivo o tipo Western, una modalidad más libre que permite combinar técnicas.

En la cita española competirá de manera invidual, mientras que al campeonato del mundo viajará como parte del grupo de masajistas que representará a España.