El ministerio de Educación prevé reabrir las aulas en «mayo o junio»

Las pruebas de acceso de la universidad (EvAU) se celebrarán entre el 22 de junio y el 10 de julio en convocatoria ordinaria y antes del 10 de septiembre en extraordinaria. Son las fechas que marcan desde Madrid aunque «sujetas a la evolución de la pandemia». La ministra de Educación, Isabel Celaá, confió este jueves en que el alumnado pueda regresar a clase «aunque solo sean quince días» pero insiste en que la vuelta a las aulas podría demorarse hasta «mayo o junio». Actualmente, unos diez millones de estudiantes de todas las etapas educativas siguen actualmente su curso académico a distancia.

Las fechas se acordaron el miércoles entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y el Ministerio de Universidades junto con las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación por videoconferencia. Participaron los consejeros de todas las comunidades. Celaá, en una entrevista este jueves en TVE, afirmaba que «sería lo recomendable» y que, aunque esperaba que se retomasen las clases presenciales, dependía «de la evolución de la situación».

Respecto a la EvAU, para asegurar que el acceso a la Universidad «se produce en términos de equidad y justicia», se acordó también modificar el modelo y el contenido de las pruebas con el objetivo de que el alumnado no se vea perjudicado por no haber trabajado en clase algún bloque o bloques de contenido de alguna de las materias. Si las nuevas fechas se pueden cumplir, se ha establecido que las calificaciones se publiquen antes del 17 de julio para la convocatoria ordinaria y antes del 18 de septiembre en el caso de la extraordinaria. La asignación definitiva de plazas no se podrá realizar antes del 25 de septiembre.

En la Conferencia también se aprobó flexibilizar las prácticas de Formación Profesional y que se suspendan las pruebas de evaluación diagnóstica de 3º y 6º de primaria y 4º de la ESO que establece la LOMCE.

A pesar de la incertidumbre, centros como el IES Bajo Aragón o IES Pablo Serrano han continuado trabajando con la misma intensidad desde casa y, a través de clases virtuales, con el alumnado de Segundo de Bachillerato. El objetivo es que lleguen bien preparados a la prueba y no perder el trabajo realizado durante el curso.

Escuela Oficial de Idiomas

Novedades también en las escuelas de idiomas. Quedan sus pendidas las pruebas de certificación de los Niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial correspondientes al Curso Académico 2019-2020 en las Escuelas Oficiales de la Comunidad Autónoma de Aragón.